Назван срок восстановления здания-памятника в военном городке Новосибирска

Posted 19 ноября, 03:58
Published 19 ноября, 03:58
Modified 19 ноября, 04:00
Updated 19 ноября, 04:00
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области выпустило приказ об утверждении охранных обязательств собственника памятника истории регионального значения «Пулеметная команда». Двухэтажное здание из красного кирпича входит с исторический ансамбль военного городка построенного с 1910-13 годах на территории современного Октябрьского района Новосибирска.
Согласно приложению к охранному обязательству, собственник обязан до апреля 2025 года провести техническое обследование состояния здания, выполнить временную кровлю и закрыть все проемы, чтобы исключить доступ посторонних лиц.
До февраля 2026 должна быть разработана и согласована проектная документация на проведение полного комплекса реставрационных работ.
К октябрю 2028 здание должно быть приведено в первоначальный вид: восстановлена кладка и декор фасада, восстановлена крыша, отремонтированы перекрытия и лестница, установлены новые окна, воссозданы исторические входы с устройством крылец. Необходимо восстановить все инженерные сети и демонтировать поздние элементы, не относящиеся к историческому облику здания.
Постройка, как и многие другие памятники на территории бывшего военного городка, сейчас находится на балансе ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России.
Выдача охранного обязательства по одному объекту не решает проблемы разрушения всего ансамбля, считает гражданская активистка Елена Гавровская, которая много лет борется за сохранение исторического наследия.
«У нас непонятно что по столовой и складу-леднику. Этих объектов до сих пор нет в государственном реестре объектов культурного наследия. По ним нет ни актов технического состояния, ни охранных обязательств. Что-то дело тормозится. Нет охранных обязательств по госпиталю и бане, никто ничего не должен делать, как удобно! По зданию хозяйственного назначения (объект 30) акт просрочен, нет охранного обязательства. По гауптвахте нет охранного обязательства. Они как ничего не делали, так и ничего не делают», — констатирует Гавровская.
Со скепсисом смотрит активистка и на перспективы восстановления здания пулеметной команды.
Разговоры о передаче зданий военного городка, более 30 из которых признаны объектами культурного наследия регионального значения, на баланс Новосибирской области, идут уже не первый год.
В 2023 году даже был издан приказ Минобороны № 139 о передаче шести исторических построек на баланс региона. Но губернатор Андрей Травников отказался принимать строения, заявив, что область заинтересована в передаче всего комплекса вместе с земельными участками.
Сейчас по закону заботиться о сохранении построек начала прошлого века должно военное ведомство. Однако этого не происходит, дома приходят в упадок и разрушаются.
Последний раз региональные власти озвучивали планы по возможному развитию территории военного городка летом 2025 года, на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума.