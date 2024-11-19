Назван срок восстановления здания-памятника в военном городке Новосибирска

К октябрю 2028 здание должно быть приведено в первоначальный вид: восстановлена кладка и декор фасада, восстановлена крыша, отремонтированы перекрытия и лестница, установлены новые окна, воссозданы исторические входы с устройством крылец. Необходимо восстановить все инженерные сети и демонтировать поздние элементы, не относящиеся к историческому облику здания.