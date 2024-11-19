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Posted 19 ноября, 11:57

Published 19 ноября, 11:57

Modified 19 ноября, 11:58

Updated 19 ноября, 11:58

Житель Новосибирской области поселил у себя в доме около 30 мигрантов

Нелегальный мотель для мигрантов организовал житель Новосибирской области

19 ноября 2024, 11:57
Фото: 1MI. Житель Новосибирской области поселил у себя в доме около 30 мигрантов

Житель Новосибирской области поселил у себя в доме около 30 мигрантов

19 ноября житель Бердска в возрасте 54 лет был осужден за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры.

Сообщается, что с 1 апреля по 21 мая житель г. Бердск Новосибирской области поселил у себя более 30 человек, которые не встали на миграционный учет в установленном порядке. После проверки сотрудниками МВД, в сентябре в отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело.

Сегодня суд вынес приговор по делу местного жителя — ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Иностранным гражданам также предстоит понести ответственность за нарушение миграционного законодательства — теперь их могут депортировать с территории Российской Федерации.

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