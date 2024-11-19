Нелегальный мотель для мигрантов организовал житель Новосибирской области

Сообщается, что с 1 апреля по 21 мая житель г. Бердск Новосибирской области поселил у себя более 30 человек, которые не встали на миграционный учет в установленном порядке. После проверки сотрудниками МВД, в сентябре в отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело.