Нелегальный мотель для мигрантов организовал житель Новосибирской области

Posted 19 ноября, 11:57
Published 19 ноября, 11:57
Modified 19 ноября, 11:58
Updated 19 ноября, 11:58
Сообщается, что с 1 апреля по 21 мая житель г. Бердск Новосибирской области поселил у себя более 30 человек, которые не встали на миграционный учет в установленном порядке. После проверки сотрудниками МВД, в сентябре в отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело.
Сегодня суд вынес приговор по делу местного жителя — ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.
Иностранным гражданам также предстоит понести ответственность за нарушение миграционного законодательства — теперь их могут депортировать с территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось о том, где в Новосибирске теперь запрещено работать мигрантам.