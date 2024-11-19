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Posted 19 ноября, 07:56

Published 19 ноября, 07:56

Modified 19 ноября, 07:58

Updated 19 ноября, 07:58

Фигуры оленей уберут из Первомайского сквера

«Очень ждем!» — новосибирцы рассказали о своем предновогоднем настроении

19 ноября 2024, 07:56
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Фигуры оленей уберут из Первомайского сквера

В Новосибирске горожане и чиновники поделились планами на Новый год

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Новый год в Новосибирске 2025
Корреспонденты Atas.Info поговорили с прохожими на улицах Новосибирска и с представителями мэрии о новогодних планах.

Редакция задала нескольким прохожим в центре города вопросы о том, ждут ли они уже Нового года и какие праздничные локации, по их мнению, в Новосибирске самые красивые.

«Очень ждем Новый год! Едим мандарины, смотрим новогодние фильмы, ждем чего-то веселого и положительных эмоций. Самое красивое новогоднее место в Новосибирске — площадь Ленина, все в гирляндах, все украшено, и очень много людей веселых», — поделились с корреспондентом Atas.Info две очаровательные девушки.
«Настроения новогоднего еще нет, откладываю на потом, чтобы не пропало оно, — рассуждает более взрослая жительница Новосибирска. — Мне больше всего нравится елка на площади Ленина и какой-нибудь каток, где есть какао. Но обычно я на новогодние каникулы стараюсь за город уехать».
«В новогодние праздники я хочу побывать в лесу и покататься на лыжах. А Новый год жду с отличным настроением, у меня всегда отличное настроение. И если бы все города так украшали, было бы очень хорошо. Ну и не только в центре, пусть еще на окраинах украшают», — говорит мужчина предпенсионного возраста.
«Настроение хорошее, жду Нового года. Сегодня выхожу из метро, смотрю, уже украшают улицу Ленина, здорово. Мне очень понравилось здесь гулять в прошлом году, вся улица светится, мерцает, горит огнями до самого утра», — рассказала еще одна сибирячка.

В мэрии говорят — улица Ленина и прилегающие к ней Первомайский и Театральный скверы станут центром торжеств. Будут использованы все прошлогодние элементы украшения, включая полюбившийся горожанам световой потолок. Из новшеств — фотозоны Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов.

Главная городская елка перед театром оперы и балета будет выглядеть так же, как и в прошлом году — новые игрушки для нее закупать не стали. Монтаж и украшение конструкции высотой 21 метр обойдется в 3,2 миллиона рублей.

Но не стоит забывать и про другие места, подчеркивает глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова.

В парке «Арена» будет установлена цифровая елка, а с 4 января там начнется традиционный фестиваль снежной скульптуры, который Новосибирск принимает уже в 25 раз.

«Празднование пройдет и в районах нашего города. Особое внимание мы уделим в этом году семьям участников специальной военной операции, ряд мероприятий готовится специально для них. В парках для горожан будут работать ледовые катки и горки, а на Михайловской набережной заработает ледовый городок, который будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина», — рассказала Ксения Антонова.

На Михайловскую набережную перенесут из Первомайского сквера в этом году и одну из самых популярных фигур для селфи — огромных светящихся оленей, впряженных в сани Деда Мороза.

Всего в 11 городских парков будет построено 18 горок разных типов. Полный список и карты расположения этих зимних аттракционов можно посмотреть здесь.

Все основные новогодние локации должны начать работу 1 декабря. В этот же день в киноконцертном комплексе им. Маяковского заработает резиденция Снежной Бабы, которую называют главным новогодним символом Новосибирска.

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Улица Ленина останется закрыта для автомобильного движения до 10 февраля. 31 января будет последним днем работы праздничных зон, следующие десять дней отведено для демонтажа праздничных конструкций и украшений.

По словам начальника городского управления культуры Ивана Михеева, заметную часть расходов на украшение города к новогодним праздникам взяли на себя представители крупного новосибирского бизнеса. На каких условиях предприниматели помогают муниципалитету, Михеев не уточнил.

Ранее общественники возмущались завышенной, на их взгляд, стоимостью ледового городка на набережной и обратились в прокуратуру с просьбой проверить условия муниципального контракта, заключенного с бизнесменами.

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