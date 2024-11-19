«Очень ждем!» — новосибирцы рассказали о своем предновогоднем настроении

Posted 19 ноября, 07:56
Published 19 ноября, 07:56
Modified 19 ноября, 07:58
Updated 19 ноября, 07:58
Редакция задала нескольким прохожим в центре города вопросы о том, ждут ли они уже Нового года и какие праздничные локации, по их мнению, в Новосибирске самые красивые.
«Очень ждем Новый год! Едим мандарины, смотрим новогодние фильмы, ждем чего-то веселого и положительных эмоций. Самое красивое новогоднее место в Новосибирске — площадь Ленина, все в гирляндах, все украшено, и очень много людей веселых», — поделились с корреспондентом Atas.Info две очаровательные девушки.
«Настроения новогоднего еще нет, откладываю на потом, чтобы не пропало оно, — рассуждает более взрослая жительница Новосибирска. — Мне больше всего нравится елка на площади Ленина и какой-нибудь каток, где есть какао. Но обычно я на новогодние каникулы стараюсь за город уехать».
«В новогодние праздники я хочу побывать в лесу и покататься на лыжах. А Новый год жду с отличным настроением, у меня всегда отличное настроение. И если бы все города так украшали, было бы очень хорошо. Ну и не только в центре, пусть еще на окраинах украшают», — говорит мужчина предпенсионного возраста.
«Настроение хорошее, жду Нового года. Сегодня выхожу из метро, смотрю, уже украшают улицу Ленина, здорово. Мне очень понравилось здесь гулять в прошлом году, вся улица светится, мерцает, горит огнями до самого утра», — рассказала еще одна сибирячка.
В мэрии говорят — улица Ленина и прилегающие к ней Первомайский и Театральный скверы станут центром торжеств. Будут использованы все прошлогодние элементы украшения, включая полюбившийся горожанам световой потолок. Из новшеств — фотозоны Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов.
Главная городская елка перед театром оперы и балета будет выглядеть так же, как и в прошлом году — новые игрушки для нее закупать не стали. Монтаж и украшение конструкции высотой 21 метр обойдется в 3,2 миллиона рублей.
Но не стоит забывать и про другие места, подчеркивает глава городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова.
В парке «Арена» будет установлена цифровая елка, а с 4 января там начнется традиционный фестиваль снежной скульптуры, который Новосибирск принимает уже в 25 раз.
«Празднование пройдет и в районах нашего города. Особое внимание мы уделим в этом году семьям участников специальной военной операции, ряд мероприятий готовится специально для них. В парках для горожан будут работать ледовые катки и горки, а на Михайловской набережной заработает ледовый городок, который будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина», — рассказала Ксения Антонова.
На Михайловскую набережную перенесут из Первомайского сквера в этом году и одну из самых популярных фигур для селфи — огромных светящихся оленей, впряженных в сани Деда Мороза.
Всего в 11 городских парков будет построено 18 горок разных типов. Полный список и карты расположения этих зимних аттракционов можно посмотреть здесь.
Все основные новогодние локации должны начать работу 1 декабря. В этот же день в киноконцертном комплексе им. Маяковского заработает резиденция Снежной Бабы, которую называют главным новогодним символом Новосибирска.
Улица Ленина останется закрыта для автомобильного движения до 10 февраля. 31 января будет последним днем работы праздничных зон, следующие десять дней отведено для демонтажа праздничных конструкций и украшений.
По словам начальника городского управления культуры Ивана Михеева, заметную часть расходов на украшение города к новогодним праздникам взяли на себя представители крупного новосибирского бизнеса. На каких условиях предприниматели помогают муниципалитету, Михеев не уточнил.
Ранее общественники возмущались завышенной, на их взгляд, стоимостью ледового городка на набережной и обратились в прокуратуру с просьбой проверить условия муниципального контракта, заключенного с бизнесменами.