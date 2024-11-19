Очередной рыбак погиб на тонком льду под Новосибирском

Posted 19 ноября, 09:11
Published 19 ноября, 09:11
Modified 19 ноября, 09:13
Updated 19 ноября, 09:13
Все произошло на Новосибирском водохранилище. Мужчина ушел на рыбалку еще на выходных. Однако домой он так и не вернулся.
Его начали искать. Спасатели прочесывали дно акватории. Тело нашли в полукилометре от берега. Водолазы передали его полиции.
Это не единичный случай гибели рыбаков в Новосибирской области. Таких трагедий произошло три с самого начала ноября. Спасатели в очередной раз напоминают, что выходить на тонкий лед очень опасно. Это может стоить жизни.
Лед еще тонкий и окончательно ледостав еще не завершился. Некоторым рыбакам удается живыми выбраться из воды после происшествия.