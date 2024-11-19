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Posted 19 ноября, 09:11

Published 19 ноября, 09:11

Modified 19 ноября, 09:13

Updated 19 ноября, 09:13

Рыбак погиб

Очередной рыбак погиб на тонком льду под Новосибирском

19 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI. Рыбак погиб

В Новосибирской области погиб рыбак на Бердском заливе

В Новосибирской области случилась очередная трагедия с рыбаком, о чем сообщили в МЧС.

Все произошло на Новосибирском водохранилище. Мужчина ушел на рыбалку еще на выходных. Однако домой он так и не вернулся.

Его начали искать. Спасатели прочесывали дно акватории. Тело нашли в полукилометре от берега. Водолазы передали его полиции.

Это не единичный случай гибели рыбаков в Новосибирской области. Таких трагедий произошло три с самого начала ноября. Спасатели в очередной раз напоминают, что выходить на тонкий лед очень опасно. Это может стоить жизни.

Лед еще тонкий и окончательно ледостав еще не завершился. Некоторым рыбакам удается живыми выбраться из воды после происшествия.

Фото: МЧС
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