Панк, ретро и бантики: какого цвета будут елки в 2025 году и чем их украшать

Posted 19 ноября, 15:54
Published 19 ноября, 15:54
Modified 19 ноября, 16:24
Updated 19 ноября, 16:24
Рождественский и новогодний декор всегда отражал дух времени. Например, в Викторианскую эпоху в Европе была одержимость золотыми украшениями, поэтому ель часто украшали позолоченными желудями и веточками остролиста, увенчанными кристаллами.
Спустя столетие, в 1940-е годы, декораторы сходили с ума по мишуре, которая создавала металлический образ. В последнее же время господствовала сдержанная элегантность, которая отражала тренд «тихая роскошь». Если вспомнить, то в 2020–2022 году в моде были белые и бежевые елки с украшениями в тон.
Тем не менее, в 2024 году люди захотели сделать свои праздники яркими и шумными, добавив цвета и блеска. Elledecor рассказал, в каких цветах будут елки и украшения в 2025 году.
Если вы представляете себе классическую зеленую елку с красными шарами, то в этот новый год она уйдет от традиционных цветов. Лорен Чиу, эксперт Stylus, прогнозирует возвращение к праздничным палитрам 90-х:
«Мы ожидаем авангардный подход к праздничному оформлению, который привнесёт в интерьер молодёжную энергию: украшения в ярких тонах, панковский зеленый неон, ярко-розовый и эффектные чёрные акценты, которые оживляют атмосферу для вечеринки».
Такой бунтарский взгляд на праздничный декор рождает смелые и новомодные сочетания — неоново-зеленые елки, розово-лавандовую посуду, яркую мишуру, максималистские узоры и дерзкие сочетания.
1970-е вернулись, а вместе с ними и диско. Весь прошлый год мир дизайна интерьеров был охвачен этой лихорадкой и эта тенденция только набирает обороты. С осени прошлого года хэштег #discodecor набрал 38 миллионов просмотров в TikTok, поэтому не удивительно, что в новогодние праздники блестящий шар становится главным элементом декора после елки.
«Стеклянные шары и украшения с блёстками набирают популярность в этом сезоне, добавляя радости и вызывая ностальгию», — рассказывает Чиу.
Диско-шар можно подвесить на ветки елки, закрепить над головой под потолком, развесить вдоль оконной рамы в виде гирлянды или положить у основания новогоднего дерева. Но зеркальный шар не единственное, что входит в стиль ретро. В этот список включите заводные ретро-украшения и светодиодные гирлянды.
Банты явно на пике популярности: благодаря трендам TikTok, которые демонстрируют возвращение к женственности, теперь их можно увидеть везде, где можно повязать ленту.
Для елки в стиле кокетливого барбикор понадобятся банты большого размера, которые каскадом спускаются с деревьев, а также множество изящных бантиков, размещенных на ветках по отдельности.
Новогодние мягкие игрушки набирают популярность, будь это олени, овцы, мышки или кролики. Такие украшения, созданные с помощью техники валяния из шерсти, заменяют стандартные шары и пользуются впечатляющим спросом. Айс Джонсон из Etsy считает, что фетровые игрушки прекрасно подходят для новогодней елки:
«Покупатели стремятся к более тесной связи со всем, что связано с природой, и ценят простоту».
Животные, сшитые из мягкой ткани популярны среди любителей природы, энтузиастов, делающих что-то своими руками, и мастеров, которые хотят добавить немного тепла и индивидуальности в свой праздничный декор.
«Этот уютный образ вдохновлен народным искусством и древними лесами, — рассказывает Чиу. — Вещи и украшения ручной работы, такие как шерстяные носки и расписанные вручную керамические безделушки, декоративные грибы, лесные обитатели и сосновые шишки займут центральное место в декоре».
Старинный стиль эпохи регентства изобилует романтическими акцентами, роскошными материалами, позолотой во всем и богатыми тонами драгоценных камней.
«Особое направление — роскошная эстетика, которая идеально подходит для создания декадентского образа», — объясняет Чиу. — Выбирайте декор в чернильно-синих, глубоких бордовых и насыщенных шоколадно-коричневых тонах в сочетании с блестящим золотом, которые выглядят легкомысленно и празднично».
По словам эксперта, эти тона будут использоваться в интерьере с помощью фактурных тканей, таких как бархат, и флокированных узоров, придающих праздничному декору тактильную привлекательность.
«Элементы в винтажном стиле — кружева и кисточки, украсят столы, а вычурные украшения, например, инкрустированные драгоценными камнями безделушки и посуда из жидкого стекла, придадут интерьеру роскошь».
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