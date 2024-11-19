Панк, ретро и бантики: какого цвета будут елки в 2025 году и чем их украшать

1970-е вернулись, а вместе с ними и диско. Весь прошлый год мир дизайна интерьеров был охвачен этой лихорадкой и эта тенденция только набирает обороты. С осени прошлого года хэштег #discodecor набрал 38 миллионов просмотров в TikTok, поэтому не удивительно, что в новогодние праздники блестящий шар становится главным элементом декора после елки.