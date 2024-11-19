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Posted 19 ноября, 15:54

Published 19 ноября, 15:54

Modified 19 ноября, 16:24

Updated 19 ноября, 16:24

Какого цвета будут елки в 2025 году и чем их украшать

Панк, ретро и бантики: какого цвета будут елки в 2025 году и чем их украшать

19 ноября 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney. Какого цвета будут елки в 2025 году и чем их украшать
Рассказываем о последних новогодних тенденциях декора в наступающем году Зеленой Деревянной Змеи.

Новогодние и рождественские тренды 2025

Рождественский и новогодний декор всегда отражал дух времени. Например, в Викторианскую эпоху в Европе была одержимость золотыми украшениями, поэтому ель часто украшали позолоченными желудями и веточками остролиста, увенчанными кристаллами.

Спустя столетие, в 1940-е годы, декораторы сходили с ума по мишуре, которая создавала металлический образ. В последнее же время господствовала сдержанная элегантность, которая отражала тренд «тихая роскошь». Если вспомнить, то в 2020–2022 году в моде были белые и бежевые елки с украшениями в тон.

Тем не менее, в 2024 году люди захотели сделать свои праздники яркими и шумными, добавив цвета и блеска. Elledecor рассказал, в каких цветах будут елки и украшения в 2025 году.

Неоновая ёлка панка

Неоновая ёлка панкаНеоновая ёлка панка
Неоновая ёлка панка. Фото: Изображение Midjourney

Если вы представляете себе классическую зеленую елку с красными шарами, то в этот новый год она уйдет от традиционных цветов. Лорен Чиу, эксперт Stylus, прогнозирует возвращение к праздничным палитрам 90-х:

«Мы ожидаем авангардный подход к праздничному оформлению, который привнесёт в интерьер молодёжную энергию: украшения в ярких тонах, панковский зеленый неон, ярко-розовый и эффектные чёрные акценты, которые оживляют атмосферу для вечеринки».

Такой бунтарский взгляд на праздничный декор рождает смелые и новомодные сочетания — неоново-зеленые елки, розово-лавандовую посуду, яркую мишуру, максималистские узоры и дерзкие сочетания.

Ретро-декор для новогодней дискотеки

Ретро-декор для дискотекиРетро-декор для дискотеки
Ретро-декор для дискотеки. Фото: Изображение Midjourney

1970-е вернулись, а вместе с ними и диско. Весь прошлый год мир дизайна интерьеров был охвачен этой лихорадкой и эта тенденция только набирает обороты. С осени прошлого года хэштег #discodecor набрал 38 миллионов просмотров в TikTok, поэтому не удивительно, что в новогодние праздники блестящий шар становится главным элементом декора после елки.

«Стеклянные шары и украшения с блёстками набирают популярность в этом сезоне, добавляя радости и вызывая ностальгию», — рассказывает Чиу.

Диско-шар можно подвесить на ветки елки, закрепить над головой под потолком, развесить вдоль оконной рамы в виде гирлянды или положить у основания новогоднего дерева. Но зеркальный шар не единственное, что входит в стиль ретро. В этот список включите заводные ретро-украшения и светодиодные гирлянды.

Ленты и банты в изобилии

Фото: Изображение Midjourney

Банты явно на пике популярности: благодаря трендам TikTok, которые демонстрируют возвращение к женственности, теперь их можно увидеть везде, где можно повязать ленту.

Для елки в стиле кокетливого барбикор понадобятся банты большого размера, которые каскадом спускаются с деревьев, а также множество изящных бантиков, размещенных на ветках по отдельности.

Ручные украшения из фетра

Ручные украшения из фетраРучные украшения из фетра
Ручные украшения из фетраРучные украшения из фетра
Ручные украшения из фетра. Фото: 1MI

Новогодние мягкие игрушки набирают популярность, будь это олени, овцы, мышки или кролики. Такие украшения, созданные с помощью техники валяния из шерсти, заменяют стандартные шары и пользуются впечатляющим спросом. Айс Джонсон из Etsy считает, что фетровые игрушки прекрасно подходят для новогодней елки:

«Покупатели стремятся к более тесной связи со всем, что связано с природой, и ценят простоту».

Животные, сшитые из мягкой ткани популярны среди любителей природы, энтузиастов, делающих что-то своими руками, и мастеров, которые хотят добавить немного тепла и индивидуальности в свой праздничный декор.

«Этот уютный образ вдохновлен народным искусством и древними лесами, — рассказывает Чиу. — Вещи и украшения ручной работы, такие как шерстяные носки и расписанные вручную керамические безделушки, декоративные грибы, лесные обитатели и сосновые шишки займут центральное место в декоре».

Царский стиль

Царский стильЦарский стиль
Царский стиль. Фото: Изображение Midjourney

Старинный стиль эпохи регентства изобилует романтическими акцентами, роскошными материалами, позолотой во всем и богатыми тонами драгоценных камней.

«Особое направление — роскошная эстетика, которая идеально подходит для создания декадентского образа», — объясняет Чиу. — Выбирайте декор в чернильно-синих, глубоких бордовых и насыщенных шоколадно-коричневых тонах в сочетании с блестящим золотом, которые выглядят легкомысленно и празднично».

По словам эксперта, эти тона будут использоваться в интерьере с помощью фактурных тканей, таких как бархат, и флокированных узоров, придающих праздничному декору тактильную привлекательность.

«Элементы в винтажном стиле — кружева и кисточки, украсят столы, а вычурные украшения, например, инкрустированные драгоценными камнями безделушки и посуда из жидкого стекла, придадут интерьеру роскошь».

Ранее мы рассказывали, какие тренды интерьеров останутся в 2024 году и что нового в мире дизайна ждет нас в наступающем.

Темные шары, парижский шик и ретро: ТОП-5 модных новогодних трендов в 2025 году
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#Эмилия Шпилева#Новый год#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Интерьер#Декор
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