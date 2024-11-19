Пенсионерка из Новосибирска завещала квартиру «сыну из прошлой жизни»

Posted 19 ноября, 03:56
Published 19 ноября, 03:56
Modified 19 ноября, 03:58
Updated 19 ноября, 03:58
После смерти 80-летней старушки, родственники не смогли вступить в наследство, так как пенсионерка переписала свою квартиру на другого человека. Семья за женщиной ухаживала, всячески помогала, тогда она завещала недвижимость своей внучатой племяннице.
Однако позже выяснилось, что она успела переписать жилье на мужчину из Кургана. Она считала его своим сыном из прошлого: это ей навязал сектант, который внушил ей веру про переселение душ. «Сын» оказывал на женщину психологическое давление, поэтому она переписала свое имущество на него.
Позже родственникам удалось доказать, что пенсионерка была не в себе. У нее были психические расстройства. Суд признал сделку недействительной. Жилье бабушки досталось ее семье. Ранее у новосибирских сектантов изъяли имущество в пользу государства.