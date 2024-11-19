Пенсионерка из Новосибирска завещала квартиру «сыну из прошлой жизни»

Однако позже выяснилось, что она успела переписать жилье на мужчину из Кургана. Она считала его своим сыном из прошлого: это ей навязал сектант, который внушил ей веру про переселение душ. «Сын» оказывал на женщину психологическое давление, поэтому она переписала свое имущество на него.