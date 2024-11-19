По поручению губернатора в Купинском районе построили мост к удаленному селу

Posted 19 ноября, 03:05
Published 19 ноября, 03:05
Modified 19 ноября, 03:07
Updated 19 ноября, 03:07
Шаитик — небольшое село на полуострове в озере Чаны. Единственная дорога ведет к нему через канал, соединяющий озеро и реку Протока. Старый мост был в плохом состоянии, что создавало проблемы для проезда.
Директор школы в Шаитике обратилась к главе региона с запросом о строительстве нового моста из-за сложностей с проездом. Губернатор поручил возвести новую конструкцию, и сейчас работы завершены. Новый мост имеет длину 33,7 метра и автомобильные подъезды общей протяженностью 840 метров, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
Новый мост способен выдерживать нагрузку до 14 тонн на ось. Подрядчику предстоит убрать старый мост, участки старой дороги и провести восстановление земли на территории. Ввод объекта запланирован в декабре 2024 года, на год раньше планируемого срока.