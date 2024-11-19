atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 03:05

Published 19 ноября, 03:05

Modified 19 ноября, 03:07

Updated 19 ноября, 03:07

Мост достроен

По поручению губернатора в Купинском районе построили мост к удаленному селу

19 ноября 2024, 03:05
Фото: 1MI. Мост достроен
В Купинском районе Новосибирской области с опережением построили новый мост, соединяющий села Мальково и Шаитик: его возвели по поручению губернатора Андрея Травникова.

Шаитик — небольшое село на полуострове в озере Чаны. Единственная дорога ведет к нему через канал, соединяющий озеро и реку Протока. Старый мост был в плохом состоянии, что создавало проблемы для проезда.

Директор школы в Шаитике обратилась к главе региона с запросом о строительстве нового моста из-за сложностей с проездом. Губернатор поручил возвести новую конструкцию, и сейчас работы завершены. Новый мост имеет длину 33,7 метра и автомобильные подъезды общей протяженностью 840 метров, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Новый мост способен выдерживать нагрузку до 14 тонн на ось. Подрядчику предстоит убрать старый мост, участки старой дороги и провести восстановление земли на территории. Ввод объекта запланирован в декабре 2024 года, на год раньше планируемого срока.

Фото: nso.ru
Чемпионат мира по бильярдному спорту стартовал в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Развитие региона, спорт, рост зарплат: прямая линия губернатора Новосибирской областиПрофессионализм новосибирских бойцов позволяет добиваться больших успехов на СВОНовый министр строительства Новосибирской области: раскрываем имя
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Губернатор#Андрей Травников#Мост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика