atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 13:15

Published 19 ноября, 13:15

Modified 19 ноября, 13:16

Updated 19 ноября, 13:16

Почти 50 человек погибли в ДТП с водителями без прав в 2024 году в Кузбассе

19 ноября 2024, 13:15
В Кемеровской области с начала этого года 49 человек погибли и 370 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях с участием водителей, не имеющих прав.

С начала 2024 года на кузбасских дорогах произошли 302 ДТП с участием водителей, не имеющих либо лишенных права управления. В результате этих аварий погибли 49 человек, еще 370 были травмированы, пишет VSE42.RU.

По данным Госавтоинспекции Кузбасса, в течение этого года полицейские поймали 10 020 водителей, у которых не было прав. Наиболее часто автомобилисты попадались на таком нарушении в Кемерове — 1 607 раз. Кроме того, 762 факта нарушения были зафиксированы в Белове и 619 в Прокопьевске.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика