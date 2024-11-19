Почти 50 человек погибли в ДТП с водителями без прав в 2024 году в Кузбассе

Posted 19 ноября, 13:15
Published 19 ноября, 13:15
Modified 19 ноября, 13:16
Updated 19 ноября, 13:16
С начала 2024 года на кузбасских дорогах произошли 302 ДТП с участием водителей, не имеющих либо лишенных права управления. В результате этих аварий погибли 49 человек, еще 370 были травмированы, пишет VSE42.RU.
По данным Госавтоинспекции Кузбасса, в течение этого года полицейские поймали 10 020 водителей, у которых не было прав. Наиболее часто автомобилисты попадались на таком нарушении в Кемерове — 1 607 раз. Кроме того, 762 факта нарушения были зафиксированы в Белове и 619 в Прокопьевске.