Почти 50 человек погибли в ДТП с водителями без прав в 2024 году в Кузбассе

В Кемеровской области с начала этого года 49 человек погибли и 370 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях с участием водителей, не имеющих прав.

С начала 2024 года на кузбасских дорогах произошли 302 ДТП с участием водителей, не имеющих либо лишенных права управления. В результате этих аварий погибли 49 человек, еще 370 были травмированы, пишет VSE42.RU. По данным Госавтоинспекции Кузбасса, в течение этого года полицейские поймали 10 020 водителей, у которых не было прав. Наиболее часто автомобилисты попадались на таком нарушении в Кемерове — 1 607 раз. Кроме того, 762 факта нарушения были зафиксированы в Белове и 619 в Прокопьевске.