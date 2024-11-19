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Posted 19 ноября, 05:23

Published 19 ноября, 05:23

Modified 19 ноября, 05:23

Updated 19 ноября, 05:23

Погодная аномалия охватила всю территорию России

19 ноября 2024, 05:23
Синоптики зафиксировали аномально теплую температуру по всей территории России из-за глобального потепления и переноса воздуха из Атлантики. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, во многих регионах России температура составит около нуля градусов.

«Очень высокие температуры видим по всей стране. Это связано с переносом воздушной массы из Атлантики. В Свердловской области, на Урале, температура окажется на отметке ноль градусов. Уже третья декада ноября, куда это годится?» — задался вопросом метеоролог.

Вильфанд добавил, что для европейской части России потепление выражено в 4-5 градусов выше климатической нормы. В Якутии аномалия достигнет 16-20 градусов, похожая картина в Курганской и Тюменской областях. Похолодание должно прийти к концу текущей недели, сообщает 360.ru.

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