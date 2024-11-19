Погодная аномалия охватила всю территорию России

Posted 19 ноября, 05:23
Published 19 ноября, 05:23
Modified 19 ноября, 05:23
Updated 19 ноября, 05:23
По его словам, во многих регионах России температура составит около нуля градусов.
«Очень высокие температуры видим по всей стране. Это связано с переносом воздушной массы из Атлантики. В Свердловской области, на Урале, температура окажется на отметке ноль градусов. Уже третья декада ноября, куда это годится?» — задался вопросом метеоролог.
Вильфанд добавил, что для европейской части России потепление выражено в 4-5 градусов выше климатической нормы. В Якутии аномалия достигнет 16-20 градусов, похожая картина в Курганской и Тюменской областях. Похолодание должно прийти к концу текущей недели, сообщает 360.ru.