Популярность Geely Monjaro выросла на фоне получения титула «Автомобиль года»

Кроме того, в качестве лучшего PR-отдела был назван соответствующий отдел компании JETOUR, а лучший маркетинговый отдел, по мнению членов жюри, в «АвтоВАЗе». Отдельной наградой за вклад в развитие автомобильной отрасли в России был награжден Геннадий Баранов, директор компании EXEED Cars Rus.