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Posted 19 ноября, 12:54

Published 19 ноября, 12:54

Modified 19 ноября, 12:54

Updated 19 ноября, 12:54

Популярность Geely Monjaro выросла на фоне получения титула «Автомобиль года»

Популярность Geely Monjaro выросла на фоне получения титула «Автомобиль года»

19 ноября 2024, 12:54
Фото: autopanorama.ru..
Интерес к кроссоверу Geely Monjaro вырос в значительной степени после того, как он был удостоен звания «Автомобиль года» на национальной премии автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО».
Видео: кадр видео Geely Monjaro.

В дилерских центрах компании отмечают, что к модели стали проявлять больше внимания. Однако точные данные о росте продаж пока отсутствуют, пишет newsnn.ru.

Как пишет autopanorama.ru, специалисты уверены, что такое признание укрепляет доверие покупателей к бренду Geely и будет способствовать укреплению его позиций на российском рынке.

Алексей Грамматчиков, исполняющий обязанности председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО» и главный редактор журнала «Автопанорама», отметил, что Geely Monjaro обладает выдающимися потребительскими параметрами. В данном автомобиле удачно сочетаются высокие технологии одной из ведущих китайских компаний и инженерное мастерство европейского бренда Volvo.

Автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто добавил, что Geely Monjaro является уникальным предложением на российском авторынке. Несмотря на относительно высокую стоимость автомобиль уже оказался в числе десяти самых популярных моделей в стране.

Российское подразделение Geely планирует развивать успех своей модели, активизируя рекламные мероприятия и предлагая новые способы взаимодействия с потенциальными клиентами. Получение премии также стало значимым шагом в создании положительного образа бренда как производителя современных и качественных автомобилей.

Напомним, что среди других победителей премии «ТОП-5 АВТО» оказались кроссоверы JAECOO J7, AITO SERES M5, JETOUR X90 Plus, а также электрический автомобиль HONGQI E-HS9 и коммерческая модель ГАЗ СОБОЛЬ NN (микроавтобус).

Кроме того, в качестве лучшего PR-отдела был назван соответствующий отдел компании JETOUR, а лучший маркетинговый отдел, по мнению членов жюри, в «АвтоВАЗе». Отдельной наградой за вклад в развитие автомобильной отрасли в России был награжден Геннадий Баранов, директор компании EXEED Cars Rus.

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