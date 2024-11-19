Представился соседом: в Новосибирске отправили в тюрьму уголовника за убийство жертвы

Убийцу оперативно поймали. Ранее он уже сидел в тюрьме. Его обвинили в изнасиловании, убийстве и краже (напоследок он захватил телефон жертвы за 60 тысяч рублей). Все это время шло следствие и судебные разбирательства. Убийце вынесли приговор: 17 лет колонии строгого режима. Такой же срок дали бригадиру за убийство сторожа.