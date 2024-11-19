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Posted 19 ноября, 05:23

Published 19 ноября, 05:23

Modified 19 ноября, 05:25

Updated 19 ноября, 05:25

Осужденный сядет в тюрьму

Представился соседом: в Новосибирске отправили в тюрьму уголовника за убийство жертвы

19 ноября 2024, 05:23
Фото: 1MI. Осужденный сядет в тюрьму

В Новосибирске убийце и насильнику женщины вынесли суровый приговор

В Новосибирске вынесли приговор убийце случайной незнакомки: подробности рассказали в СКР.

Все произошло осенью 2021 года. 30-летний мужчина заметил на остановке Ленинского района женщину. Он последовал за ней. Между ними завязалась беседа, когда тот представился ее соседом.

Зайдя в квартиры женщины, началось самое страшное. Злоумышленник избил ее, изнасиловал и задушил. Шансов выжить у сибирячки не было. С места преступления он сбежал.

Убийцу оперативно поймали. Ранее он уже сидел в тюрьме. Его обвинили в изнасиловании, убийстве и краже (напоследок он захватил телефон жертвы за 60 тысяч рублей). Все это время шло следствие и судебные разбирательства. Убийце вынесли приговор: 17 лет колонии строгого режима. Такой же срок дали бригадиру за убийство сторожа.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Изнасилование#Суд#Убийство#Приговор#18+
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