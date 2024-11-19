Представлена концепция транспортно-логистического развития Новосибирской области

По его словам, второй год подряд сибирский регион лидирует по туристическому потоку в СФО по всем основным показателям. Количество прибывших туристов транспортом общего пользования уже два года подряд составляет 3 млн человек. Темпы экономического роста и объем инвестиций в основные средства превосходят средние показатели по сравнению с соседними регионами.