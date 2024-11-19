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Posted 19 ноября, 10:04

Published 19 ноября, 10:04

Modified 19 ноября, 10:06

Updated 19 ноября, 10:06

Концепцию представили в столице

Представлена концепция транспортно-логистического развития Новосибирской области

19 ноября 2024, 10:04
Фото: atas.info. Концепцию представили в столице
Губернатор возглавил делегацию Новосибирской области, которая работает на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России» в Москве.

Тема регионального вклада в улучшение эффективности транспортной системы была обсуждена на мероприятии с участием главного представителя транспортного ведомства России — Романа Старовойта. Андрей Травников рассказал о позитивном влиянии, которое оказывает расширение транспортно-логистической инфраструктуры на регионы.

«Пассажиропоток новосибирского аэропорта „Толмачёво“ по итогам прошлого года составил 9 млн 100 тысяч пассажиров, в этом году будет ещё больше. Девять миллионов — это вдвое больше, чем было в 2017 году. 30% этого потока — трансферные пассажиры. Значительно расширена маршрутная сеть, и сегодня жители Новосибирской области и всей страны могут долететь до любого аэропорта Сибири и Дальнего Востока через „Толмачёво“, минуя не только московский авиационный узел, но и другие пересадочные центры», — отметил глава Новосибирской области.

По его словам, второй год подряд сибирский регион лидирует по туристическому потоку в СФО по всем основным показателям. Количество прибывших туристов транспортом общего пользования уже два года подряд составляет 3 млн человек. Темпы экономического роста и объем инвестиций в основные средства превосходят средние показатели по сравнению с соседними регионами.

Фото: nso.ru
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Проект по реконструкции аэропорта «Толмачёво» реализован благодаря государственно-частному партнерству в различных форматах. Здесь активно участвовали холдинг «Новапорт» (владелец аэропорта), авиакомпания S7 и правительство Новосибирской области. Для финансирования использовались разнообразные инструменты, включая налоговые льготы. Новосибирская область стала первой в стране, заключив специальный инвестиционный контракт на модернизацию терминального комплекса.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт подтвердил важность новосибирского авиационного узла, который значительно разгрузил московские и другие аэропорты.

«Все предложения по развитию новосибирского авиаузла мы рассмотрим. Вы знаете, мы всегда поддерживаем Новосибирскую область. Спасибо, Андрей Александрович, Вам и Вашей команде за активную работу».
Фото: nso.ru
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