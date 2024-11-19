Прокуратура требует отправить в колонию экс-директора АО «Кудряшовское»

Posted 19 ноября, 06:34
Published 19 ноября, 06:34
Modified 19 ноября, 06:36
Updated 19 ноября, 06:36
В ходе прений в Колыванском районном суде сторона обвинения потребовала приговорить бывшего директора АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко к двум годам колонии-поселения и оштрафовать экс-менеджера на сумму, равную размеру заработной платы директора за два года.
Адвокаты Гавриленко настаивают на невиновности своего подзащитного.
Гавриленко обвиняли по нескольким статьям уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за загрязнение отходами свинокомплекса земли, леса, воды в реке Амба и связанной с этим гибелью рыбы.
Позже обвинения по статьям о загрязнении воды и порче земли закрыли за истечением срока давности. В деле остался только один эпизод, связанный с гибелью леса.
26 ноября Владимир Гавриленко выступит с последним словом.
АО «Кудряшовское» — один из крупнейших свинокомплексов в Сибири, входит в состав агропромышленного холдинга «Сибагро».