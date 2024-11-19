Пьяный новосибириец на авто задавил ребенка и его беременную мать

Posted 19 ноября, 12:09
Published 19 ноября, 12:09
Modified 19 ноября, 12:11
Updated 19 ноября, 12:11
Сегодня в Кировском районе 63-летний водитель наехал на женщину 30 лет с годовалым мальчиком. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники Госавтоинспекции уточнили обстоятельства инцидента.
Выяснилось, что водитель Subaru был нетрезв. Двигаясь задним ходом, он наехал на двух пешеходов. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Пострадавшая была беременна.
За жизнь ребенка боролись в реанимационном отделении. Медики зафиксировали у мальчика остановку сердца. Сообщается, что травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью.