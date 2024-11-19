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Posted 19 ноября, 12:09

Published 19 ноября, 12:09

Modified 19 ноября, 12:11

Updated 19 ноября, 12:11

Нетрезвый водитель сбил годовалого ребенка и беременную в Новосибирске

Пьяный новосибириец на авто задавил ребенка и его беременную мать

19 ноября 2024, 12:09
Фото: 1MI. Нетрезвый водитель сбил годовалого ребенка и беременную в Новосибирске
В ДТП на улице Петухова 74 водитель, двигаясь задним ходом, сбил годовалого ребенка и женщину 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сегодня в Кировском районе 63-летний водитель наехал на женщину 30 лет с годовалым мальчиком. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники Госавтоинспекции уточнили обстоятельства инцидента.

Выяснилось, что водитель Subaru был нетрезв. Двигаясь задним ходом, он наехал на двух пешеходов. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Пострадавшая была беременна.

За жизнь ребенка боролись в реанимационном отделении. Медики зафиксировали у мальчика остановку сердца. Сообщается, что травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью.

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