Пять автобусов №54 обновили в Новосибирске благодаря нацпроекту БКД

Posted 19 ноября, 10:05
Published 19 ноября, 10:05
Modified 19 ноября, 10:07
Updated 19 ноября, 10:07
Пять пассажирских автобусов были приобретены в рамках государственной программы льготного финансирования. Она является частью национального проекта «Безопасные качественные дороги». Анатолий Костылевский, глава министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, отметил, что данные транспортные средства будут эксплуатироваться на маршруте №54, связывающем вокзал Новосибирск-Главный, станцию метро «Речной вокзал», разъезд Иня и микрорайон «КСМ».
В рамках нацпроекта Новосибирск получил общим числом 58 троллейбусов с автономным приводом в 2022 и 2024 годах. Они уже начали курсировать по городским маршрутам. Дополнительно, по программе лизинга с 2023 по 2024 год было приобретено еще 200 подобных транспортных средств. Новые троллейбусы оказались удобными как для пассажиров, так и для водителей.
С начала 2016 года в Новосибирске проводится поэтапная замена трамваев. При совместной работе с компанией «БКМ Сибирь» из России и Беларуси уже модернизировано 52 вагона. Работы проводятся путем восстановления используемых трамвайных ходов и установки на них новых кузовов. К 2024 году планируется обновить еще 20 трамваев, из которых 13 уже поставлены.
Обновление транспортной системы происходит не только в городе, но и за его пределами. Закуплено в аренду 206 автобусов для сельских районов. Эти автобусы распределены между 32 муниципалитетами.
Усовершенствованный общественный транспорт стал более привлекательным для пассажиров. По предварительным данным, за первые три квартала 2024 года весь регион перевез более 320,8 млн пассажиров различными видами транспорта. На водном транспорте проехали 20,2 тысячи пассажиров, на наземном общественном транспорте — 232,6 млн, на железнодорожном — 18,2 млн, в метро — 63 млн и на авиатранспорте — 7 млн.