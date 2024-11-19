Пять автобусов №54 обновили в Новосибирске благодаря нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта Новосибирск получил общим числом 58 троллейбусов с автономным приводом в 2022 и 2024 годах. Они уже начали курсировать по городским маршрутам. Дополнительно, по программе лизинга с 2023 по 2024 год было приобретено еще 200 подобных транспортных средств. Новые троллейбусы оказались удобными как для пассажиров, так и для водителей.