atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 12:16

Published 19 ноября, 12:16

Modified 29 ноября, 12:22

Updated 29 ноября, 12:22

РЖД завершили реконструкцию грузового терминала на станции Наушки в Бурятии

РЖД завершили реконструкцию грузового терминала на станции Наушки в Бурятии

19 ноября 2024, 12:16
Фото: 1MI.
На станции Наушки в Республике Бурятии завершена масштабная реконструкция грузового терминала. Его модернизировали в рамках развития железнодорожного погранперехода между Россией и Монголией.

В торжественном запуске объекта в эксплуатацию в режиме телемоста из Москвы принял участие первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.

«Проект имеет особое значение для развития международных перевозок грузов, в первую очередь, в направлении Россия — Монголия — Китай. Решению этой задачи, безусловно, способствует расшивка узких мест, в том числе на пунктах пропуска. Убежден, что с завершением строительства перегрузочного комплекса на пограничной станции Наушки мы повысим ее провозную способность за счет сокращения времени нахождения вагонов в ожидании досмотровых операций», — отметил Сергей Павлов.

На территории комплекса обустроена новая контейнерная площадка, а также проведена реконструкция подкрановых путей. Количество мест для таможенного досмотра увеличилось в 2 раза — до 12 вагонов. Это позволит ускорить оборот грузовых вагонов, подлежащих досмотру.

В ходе реконструкции для размещения грузов построен крытый склад площадью свыше 1,5 тыс. кв. м, а также административные здания, обновлена система освещения и видеонаблюдения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика