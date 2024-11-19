Толмачёво обязали выплатить штраф в 7 миллионов: что произошло

По итогам расследования авиаинцидента, было установлено, что столкновение произошло в зоне новосибирского аэропорта. Аэропорт был обязан обеспечить безопасность полёта в своей зоне, в связи с чем авиакомпания направила претензию о возмещении причиненного ущерба.