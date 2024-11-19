Толмачёво обязали выплатить штраф в 7 миллионов: что произошло

Posted 19 ноября, 12:09
Published 19 ноября, 12:09
Modified 19 ноября, 13:33
Updated 19 ноября, 13:33
В сентябре 2022 года двигатель самолета авиакомпании «Сибирь» был поврежден — в его лопасти попала птица. Судно, следовавшее по маршруту Новосибирск-Сочи, пришлось вывести из расписания.
По итогам расследования авиаинцидента, было установлено, что столкновение произошло в зоне новосибирского аэропорта. Аэропорт был обязан обеспечить безопасность полёта в своей зоне, в связи с чем авиакомпания направила претензию о возмещении причиненного ущерба.
Авиакомпания оценила свой ущерб почти в 7 млн рублей. В него включили расходы на ремонт повреждений, а также стоимость компенсации питания, проживания и трансфера пассажирам.
После отказа аэропорта в первой претензии, авиакомпания подала иск в региональный Арбитражный суд. Суд признал ответственность аэропорта. Ответчика обязали компенсировать предъявленный истцом ущерб и выплатить госпошлину более 50 тысяч рублей.