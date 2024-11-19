В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с гибелью ребенка

Водитель был задержан следователями СК при наличии очевидцев произошедшего ДТП. На данный момент решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. Следственная группа продолжает собирать доказательную базу.