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Posted 19 ноября, 15:03

Published 19 ноября, 15:03

Modified 19 ноября, 15:05

Updated 19 ноября, 15:05

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, сбившего маленького ребенка и его беременную мать

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с гибелью ребенка

19 ноября 2024, 15:03
Фото: 1MI. В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, сбившего маленького ребенка и его беременную мать
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, сбившего маленького ребенка и его беременную мать. По информации регионального Следкома.

Сегодня в Кировском районе Новосибирска на ул. Петухова нетрезвый водитель сбил 30-летнюю беременную сибирячку с ребенком. Травмы, полученные годовалым ребенком, оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.

Водитель был задержан следователями СК при наличии очевидцев произошедшего ДТП. На данный момент решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. Следственная группа продолжает собирать доказательную базу.

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