В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с гибелью ребенка

Posted 19 ноября, 15:03
Published 19 ноября, 15:03
Modified 19 ноября, 15:05
Updated 19 ноября, 15:05
Сегодня в Кировском районе Новосибирска на ул. Петухова нетрезвый водитель сбил 30-летнюю беременную сибирячку с ребенком. Травмы, полученные годовалым ребенком, оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.
Водитель был задержан следователями СК при наличии очевидцев произошедшего ДТП. На данный момент решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения. Следственная группа продолжает собирать доказательную базу.
Ранее сообщалось о гибели порядка 50 человек в ДТП на Кузбассе.