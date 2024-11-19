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Posted 19 ноября, 06:49

Published 19 ноября, 06:49

Modified 19 ноября, 06:51

Updated 19 ноября, 06:51

Уголь начали добывать

В Новосибирской области начали добычу угля на крупнейшем разрезе

19 ноября 2024, 06:49
Фото: 1MI. Уголь начали добывать
Уголь начали добывать в Новосибирской области на большом месторождении, сообщил директор разреза.

Речь идет о разрезе «Богатырь». Он находится в Горловском угольном бассейне, на территории Искитимского и Черепановского районов. Там есть запасов угля на более чем 300 млн тонн.

В текущем году по планам отгрузить 50 тысяч тонн. Сейчас там достраивают пути для передвижения поездов, отметил гендиректор крупнейшего месторождения Владимир Душенко, пишет ТАСС.

Ранее компания выкупила разрез за три млрд. Чтобы разработать месторождения за два этапа, потребуется 133 млрд рублей. Осенью разрез «Богатырь» желали заставить ремонтировать испорченную дорогу. Это не единственное обвинение.

Добычу угля на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области оценили в 133,5 млрд руб
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Уголь#Черепаново#Искитимский район#Добыча угля
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