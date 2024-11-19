В Новосибирской области начали добычу угля на крупнейшем разрезе

Posted 19 ноября, 06:49
Published 19 ноября, 06:49
Modified 19 ноября, 06:51
Updated 19 ноября, 06:51
Речь идет о разрезе «Богатырь». Он находится в Горловском угольном бассейне, на территории Искитимского и Черепановского районов. Там есть запасов угля на более чем 300 млн тонн.
В текущем году по планам отгрузить 50 тысяч тонн. Сейчас там достраивают пути для передвижения поездов, отметил гендиректор крупнейшего месторождения Владимир Душенко, пишет ТАСС.
Ранее компания выкупила разрез за три млрд. Чтобы разработать месторождения за два этапа, потребуется 133 млрд рублей. Осенью разрез «Богатырь» желали заставить ремонтировать испорченную дорогу. Это не единственное обвинение.