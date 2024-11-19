В Новосибирской области родился мальчик с необычным и милым именем

Posted 19 ноября, 06:34
Published 19 ноября, 06:34
Modified 19 ноября, 06:36
Updated 19 ноября, 06:36
Пожалуй, самое необычное имя для мальчика стало Динислам. Считается, что оно тюркского происхождения. Образуется имя от двух слов: «дин» (религия) и «ислам» (подчинение Богу в исламе).
Оно имеет глубокий религиозный смысл. Однако это всего лишь одна из версий. Родители могли не вдаваться в подробности и выбрать понравившееся имя для души. Еще из оригинальных ЗАГС выделил Борислав, Кир, Митрий, Саян и Максимильян.
Девочек тоже именовали по-разному. Самым редким именем для малышки стало Данэлия-Аполлин. Также из самых не популярных были Августиния, Анисия, Владелина.