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Posted 19 ноября, 06:34

Published 19 ноября, 06:34

Modified 19 ноября, 06:36

Updated 19 ноября, 06:36

Мальчик получил редкое имя

В Новосибирской области родился мальчик с необычным и милым именем

19 ноября 2024, 06:34
Фото: 1MI. Мальчик получил редкое имя
Родители в Новосибирской области называли своих малышей редкими именами: ЗАГС озвучил самые необычные.

Пожалуй, самое необычное имя для мальчика стало Динислам. Считается, что оно тюркского происхождения. Образуется имя от двух слов: «дин» (религия) и «ислам» (подчинение Богу в исламе).

Оно имеет глубокий религиозный смысл. Однако это всего лишь одна из версий. Родители могли не вдаваться в подробности и выбрать понравившееся имя для души. Еще из оригинальных ЗАГС выделил Борислав, Кир, Митрий, Саян и Максимильян.

Девочек тоже именовали по-разному. Самым редким именем для малышки стало Данэлия-Аполлин. Также из самых не популярных были Августиния, Анисия, Владелина.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Загс#Имена
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