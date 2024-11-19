В Новосибирской области впервые вручили премию «Сибирь — территория мужества»

Posted 19 ноября, 03:04
Published 19 ноября, 03:04
Modified 19 ноября, 03:06
Updated 19 ноября, 03:06
Лауреатов наградили полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев и Губернатор Андрей Травников. Участников поблагодарили за вклад в развитие патриотического движения.
«Следующий 2025-й год по предложению главы государства будет годом памяти, годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, годом мира и единения в борьбе с нацизмом. И, вспоминая подвиги наших великих предков, мы тоже обязаны многое делать, много созидать. Что и делаете вы все, собравшиеся в этом зале: патриоты, неравнодушные люди. Благодарю за ваш повседневный непростой, очень душевный и такой нужный нашей стране труд», — подчеркнул Анатолий Серышев.
Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области мощное военно-патриотическое движение:
«В этом году форум „Сибирь — территория мужества“ проходит в формате деловой площадки, потому что перед нами стоит новая задача. Да, у нас есть результат, есть повод для гордости: нас много и мы сплочены. Но теперь важно, чтобы весь этот огромный механизм заработал как единая машина. И, самое главное, чтобы этот опыт мы могли распространять как внутри нашего региона, так и оформлять, подкреплять научными и образовательными формулировками, передавать за пределы Новосибирской области.
Глава региона вручил дипломы лауреатам региональной премии в восьми номинациях. Всего на премию поступило 100 заявок из 25 муниципальных районов области. Самыми популярными стали номинации, связанные с сохранением памяти о героях и развитием военно-патриотических проектов.
Церемония награждения стала частью форума «Сибирь — территория мужества», который проходит с 15 по 19 ноября. Программа включает образовательные курсы, встречи с героями, лекции по сохранению исторической памяти и тематическое кино. Форум основан на концепции развития военно-патриотического воспитания, принятой в Новосибирской области.
Отметим, что в Новосибирской области действует более 600 военно-патриотических клубов, их число за последние пять лет выросло почти в три раза. Только в 2023–2024 годах открыто 58 новых объединений. Участники клубов помогают в сборе гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, шьют госпитальное бельё и носилки. Ветераны и бойцы СВО активно взаимодействуют с молодежью, делясь опытом и поддерживая их начинания.