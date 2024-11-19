В Новосибирской области впервые вручили премию «Сибирь — территория мужества»

«Следующий 2025-й год по предложению главы государства будет годом памяти, годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, годом мира и единения в борьбе с нацизмом. И, вспоминая подвиги наших великих предков, мы тоже обязаны многое делать, много созидать. Что и делаете вы все, собравшиеся в этом зале: патриоты, неравнодушные люди. Благодарю за ваш повседневный непростой, очень душевный и такой нужный нашей стране труд», — подчеркнул Анатолий Серышев.