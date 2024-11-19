В Новосибирской области выявлены два перспективных участка для развития туризма

Первый участок находится неподалеку от озера Карачи в Чановском районе. Этот водоем, занимающий площадь 362 гектара, известен своими целебными грязями и минеральными водами. Максимальная глубина озера не превышает двух метров, что делает его удобным для семейного отдыха и оздоровительных процедур. Расположенное в 400 километрах от Новосибирска, озеро Карачи давно стало популярным местом для тех, кто ищет естественные методы восстановления здоровья.