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Posted 19 ноября, 07:52

Published 19 ноября, 07:52

Modified 19 ноября, 07:54

Updated 19 ноября, 07:54

Озеро Карачи

В Новосибирской области выявлены два перспективных участка для развития туризма

19 ноября 2024, 07:52
Фото: 2GIS. Озеро Карачи
Два новых земельных участка назвалипереспективными территориями с высоким туристическим потенциалом. Во время заседания регионального оперштаба по проекту «Земля для туризма», направленному на развитие туристической инфраструктуры, их включили в соответствующий перечень.

Первый участок находится неподалеку от озера Карачи в Чановском районе. Этот водоем, занимающий площадь 362 гектара, известен своими целебными грязями и минеральными водами. Максимальная глубина озера не превышает двух метров, что делает его удобным для семейного отдыха и оздоровительных процедур. Расположенное в 400 километрах от Новосибирска, озеро Карачи давно стало популярным местом для тех, кто ищет естественные методы восстановления здоровья.

Второй участок находится вблизи озера Довольное, которое славится своей йодобромной водой. Минеральный состав этого источника по своим характеристикам сопоставим с водами знаменитого курорта Ессентуки. Участок площадью 55 гектаров расположен всего в 280 километрах от областного центра. Это место идеально подходит для создания оздоровительных комплексов и привлечения туристов, желающих сочетать отдых с восстановлением здоровья.

На сегодняшний день в список «Земля для туризма» в Новосибирской области включены 26 участков. Эти земли находятся вблизи 62 объектов, представляющих интерес для путешественников. Такой подход позволяет эффективно использовать свободные территории для создания туристической инфраструктуры.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, за первые семь месяцев текущего года в регионе зафиксировано более 1,6 миллиона туристических поездок. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущем интересе к региону.

Туризм за сутки: что посмотреть в Новосибирске за один день
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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Туризм#Путешествия#Озеро#Инфраструктура
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