В Новсибирске судебные приставы отдали ребенка «невесте террориста»

Олег, однако, уверен, что его дочь оказалась в смертельной опасности. Мужчина рассказал, что его бывшая супруга Анастасия ранее отбывала наказание за пособничество террористической организации. В 2016 году она пыталась уехать в Турцию к вербовщику из группировки «Джебхат ан-Нусра»*, но была задержана оперативниками ФСБ. Олег утверждает, что после развода помогал бывшей жене и ее новому мужу финансово, пока не понял, что деньги идут на содержание ее новой семьи, а не на дочь.