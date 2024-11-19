В Новсибирске судебные приставы отдали ребенка «невесте террориста»

Posted 19 ноября, 08:34
Published 19 ноября, 08:34
Modified 19 ноября, 08:36
Updated 19 ноября, 08:36
По данным УФССП, отец девочки, Олег (имя изменено), не вернул ребенка после встречи в августе, чем нарушил порядок общения, установленный судом. На фоне этого между бывшими супругами начались новые судебные разбирательства. Суд постановил, что на время разбирательств ребенок должен находиться с матерью.
Олег, однако, уверен, что его дочь оказалась в смертельной опасности. Мужчина рассказал, что его бывшая супруга Анастасия ранее отбывала наказание за пособничество террористической организации. В 2016 году она пыталась уехать в Турцию к вербовщику из группировки «Джебхат ан-Нусра»*, но была задержана оперативниками ФСБ. Олег утверждает, что после развода помогал бывшей жене и ее новому мужу финансово, пока не понял, что деньги идут на содержание ее новой семьи, а не на дочь.
«Вскоре я понял, что помогаю деньгами не столько дочери, сколько содержу новую Настину семью, в которой муж является маргиналом: алкоголиком и наркоманом. Когда поток денег прекратился (алименты не в счет), меня начали терроризировать тем, что без новых финансовых вливаний с дочерью мне видеться не дадут», — заявил Олег в разговоре с изданием «Прецедент».
Мужчина также предоставил редакции сообщения, где Анастасия признается, что ее новый супруг проявляет агрессию при ребенке, а сама она находится на грани отчаяния. Сама Анастасия настаивает, что ее бывший муж манипулирует фактами и использует фальшивые доказательства:
«Та переписка, о которой вы говорите, на ней нет ни моего номера, ничего. Бывший муж просто использует это против меня. Ничего своему ребенку я причинять не собираюсь».
Представитель Олега, юрист Захар Глушков из правозащитного центра «Алмаз», заявил, что решение суда вызывает серьезные опасения. Решение, по его словам, может обернуться катастрофой.
*«Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией и запрещена на территории РФ