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Posted 19 ноября, 02:09

Published 19 ноября, 02:09

Modified 19 ноября, 02:11

Updated 19 ноября, 02:11

Ответственного оштрафовали

Зама главы новосибирского ЖКХ наказали за срыв проекта «Чистая вода»

19 ноября 2024, 02:09
Фото: 1MI. Ответственного оштрафовали
Замминистра наказали за срыв сроков строительства объектов водоснабжения под Новосибирском, сообщили в правительстве.

Объекты водоснабжения начали строить в 2022 году в Татарске. Их возводили по проекту «Чистая вода» в рамках нацпроекта.

Однако к назначенной дате, к маю 2024 года, их так и не достроили. Тогда в отношении зама регионального министра ЖКХ возбудили дело по факту административного правонарушения.

Суд назначил должностному лицу штраф, который еще можно обжаловать. Максимально заместитель может заплатить до 50 тысяч рублей. Тем временем новосибирский депутат оказался под следствием из-за покушения на мошенничество. Речь идет об Андрее Дарвине.

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