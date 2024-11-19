Запах канализации: 4 лучших кухонных средств от неприятных ароматов в доме

Posted 19 ноября, 06:49
Published 19 ноября, 06:49
Modified 19 ноября, 06:51
Updated 19 ноября, 06:51
Остатки еды, масло, волосы, шампунь, гель для душа часто вызывают неприятный запах. Это происходит потому, что они накапливаются в сифоне, дренажной трубе и медленно гниют. Эти четыре совета помогут избавиться от них раз и навсегда.
Пищевая сода и уксус — это настоящие спасатели против неприятных запахов. Добавьте в слив три столовые ложки пищевой соды, а затем полстакана уксуса. Потом быстро положите тряпку на слив. Пищевая сода и уксус вступают в химическую реакцию друг с другом, вы можете услышать это по шипящим звукам, исходящим из сливной трубы. Подождите 10-15 минут, пока смесь не начнет пузыриться. Затем промойте слив горячей водой — готово!
Кола также доказала свою ценность в борьбе с неприятными запахами. Вылейте один литр в канализацию и дайте ей подействовать в течение ночи. Кола содержит фосфорную кислоту, которая снимает отложения на водосточной трубе. На следующее утро промойте слив один раз горячей водой.
Соль также нейтрализует неприятный запах, исходящий из трубы. Высыпьте две столовые ложки соли прямо в канализацию и оставьте ее «работать» на два часа. Затем тщательно промойте холодной водой.
Еще одно домашнее средство доказало свою ценность в борьбе с стойкими запахами, исходящими из канализации: кальцинированная сода. Как и в случае с солью, добавьте две столовые ложки в слив, оставьте продукт на полчаса, а затем смойте холодной водой из-под крана.
Сток с неприятным запахом может быть вызван длительным стоянием воды в сифоне, который представляет собой U-образную трубку под раковиной. Если раковина используется нерегулярно и новая вода редко подается, в старой воде может появиться запах. Но даже при регулярном использовании крана волосы и остатки мыла чаще всего являются источником неприятностей в душе, а остатки пищи и жира — на кухне.
Совет: Лучше всего всегда использовать накладные фильтры, чтобы предотвратить появление неприятных запахов: они улавливают крошки, пух и волосы до того, как они попадут в канализацию.
Ранее мы рассказывали, если приучить себя делать эти 5 вещей перед сном всего за 20 минут, то в доме будет порядок и хорошее настроение.
Источник: Idee-fuer-mich