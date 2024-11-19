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Posted 19 ноября, 06:49

Published 19 ноября, 06:49

Modified 19 ноября, 06:51

Updated 19 ноября, 06:51

Почему стоит запах канализации в доме и как справиться с ним домашними средствами

Запах канализации: 4 лучших кухонных средств от неприятных ароматов в доме

19 ноября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney. Почему стоит запах канализации в доме и как справиться с ним домашними средствами
Когда неприятный запах исходит от слива на кухне или в ванной, многие хозяйки сразу же прибегают к химическим веществам. Но это не обязательно, потому что домашние средства также эффективны. Мы предлагаем четыре метода, которые не будут вам стоить ничего!

Остатки еды, масло, волосы, шампунь, гель для душа часто вызывают неприятный запах. Это происходит потому, что они накапливаются в сифоне, дренажной трубе и медленно гниют. Эти четыре совета помогут избавиться от них раз и навсегда.

1. Пищевая сода и уксус для борьбы с неприятным запахом

Пищевая сода и уксус — это настоящие спасатели против неприятных запахов. Добавьте в слив три столовые ложки пищевой соды, а затем полстакана уксуса. Потом быстро положите тряпку на слив. Пищевая сода и уксус вступают в химическую реакцию друг с другом, вы можете услышать это по шипящим звукам, исходящим из сливной трубы. Подождите 10-15 минут, пока смесь не начнет пузыриться. Затем промойте слив горячей водой — готово!

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2. Кола

Кола также доказала свою ценность в борьбе с неприятными запахами. Вылейте один литр в канализацию и дайте ей подействовать в течение ночи. Кола содержит фосфорную кислоту, которая снимает отложения на водосточной трубе. На следующее утро промойте слив один раз горячей водой.

3. Обычная соль

Соль также нейтрализует неприятный запах, исходящий из трубы. Высыпьте две столовые ложки соли прямо в канализацию и оставьте ее «работать» на два часа. Затем тщательно промойте холодной водой.

Соль и сода для прочистки канализации и избавления от неприятных запахов на кухнеСоль и сода для прочистки канализации и избавления от неприятных запахов на кухне
Соль и сода для прочистки канализации и избавления от неприятных запахов на кухне. Фото: Изображение Midjourney

4. Кальцинированная сода

Еще одно домашнее средство доказало свою ценность в борьбе с стойкими запахами, исходящими из канализации: кальцинированная сода. Как и в случае с солью, добавьте две столовые ложки в слив, оставьте продукт на полчаса, а затем смойте холодной водой из-под крана.

Причины неприятного запаха

Сток с неприятным запахом может быть вызван длительным стоянием воды в сифоне, который представляет собой U-образную трубку под раковиной. Если раковина используется нерегулярно и новая вода редко подается, в старой воде может появиться запах. Но даже при регулярном использовании крана волосы и остатки мыла чаще всего являются источником неприятностей в душе, а остатки пищи и жира — на кухне.

Совет: Лучше всего всегда использовать накладные фильтры, чтобы предотвратить появление неприятных запахов: они улавливают крошки, пух и волосы до того, как они попадут в канализацию.

Ранее мы рассказывали, если приучить себя делать эти 5 вещей перед сном всего за 20 минут, то в доме будет порядок и хорошее настроение.

Источник: Idee-fuer-mich

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