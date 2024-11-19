Запах канализации: 4 лучших кухонных средств от неприятных ароматов в доме

Сток с неприятным запахом может быть вызван длительным стоянием воды в сифоне, который представляет собой U-образную трубку под раковиной. Если раковина используется нерегулярно и новая вода редко подается, в старой воде может появиться запах. Но даже при регулярном использовании крана волосы и остатки мыла чаще всего являются источником неприятностей в душе, а остатки пищи и жира — на кухне.