Жители Новосибирска придумали, как зарабатывать на животных тысячи в час

Posted 19 ноября, 05:24
Published 19 ноября, 05:24
Modified 19 ноября, 05:26
Updated 19 ноября, 05:26
Осенью спрос на услуги зоотакси вырос в два раза. Владельцы питомцев начали активно искать услуги, предоставляемые животным. Одной из популярных стало зоотакси.
Проехать туда и обратно в Новосибирске обойдется в 2-3 тысячи рублей, выяснили специалисты «Авито. Услуг». Такие машины оборудованы всем необходимым, включая переноску.
Водители умеют обращаться с животными, поэтому поездка может пройти даже без водителя. Такая транспортировка является безопасной, а к тому же и востребованной. Также были названы вакансии, за которые готовы бороться сотни специалистов.