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Posted 19 ноября, 05:24

Published 19 ноября, 05:24

Modified 19 ноября, 05:26

Updated 19 ноября, 05:26

Зоотакси сейчас в тренде

Жители Новосибирска придумали, как зарабатывать на животных тысячи в час

19 ноября 2024, 05:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Зоотакси сейчас в тренде

В Новосибирске набирают популярность услуги зоотакси

Услуги зоотакси стали популярны в Новосибирске, что выяснили специалисты.

Осенью спрос на услуги зоотакси вырос в два раза. Владельцы питомцев начали активно искать услуги, предоставляемые животным. Одной из популярных стало зоотакси.

Проехать туда и обратно в Новосибирске обойдется в 2-3 тысячи рублей, выяснили специалисты «Авито. Услуг». Такие машины оборудованы всем необходимым, включая переноску.

Водители умеют обращаться с животными, поэтому поездка может пройти даже без водителя. Такая транспортировка является безопасной, а к тому же и востребованной. Также были названы вакансии, за которые готовы бороться сотни специалистов.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Животные#Такси#Услуги
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