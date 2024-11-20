10 трав, которые легко вырастить зимой на одном свободном подоконнике

Вырастить ароматный тимьян можно, если поставить это растение на подоконник, выходящий на южную сторону, который освещается солнцем не менее шести-восьми часов в день. Как только тимьян укоренится, вам не придётся беспокоиться о том, чтобы поливать его, потому что это засухоустойчивое растение.