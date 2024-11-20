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Posted 20 ноября, 10:40

Published 20 ноября, 10:40

Modified 20 ноября, 10:42

Updated 20 ноября, 10:42

Выращивание зелени на подоконнике в домашних условиях

10 трав, которые легко вырастить зимой на одном свободном подоконнике

20 ноября 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney. Выращивание зелени на подоконнике в домашних условиях
С завершением огородного сезона умные хозяйки не прощаются с петрушкой и луком. Берем пару контейнеров, землю, семена и продолжаем выращивание зелени в домашних условиях.

Как правильно выращивать растения на подоконнике

Садовод Елена Капролон рассказала, как она каждый год продлевает лето. Для мини-огорода на окне она использует продолговатые контейнеры, в которые высаживает сразу несколько видов зелени. Блогер поделилась процессом заделывания семян:

«Сажать будем в землю с биогумусом, это означает, что потом досыпать удобрения не нужно. Высыпаем землю в горшок, слегла притрамбовываем её и проливаем, чтобы убрать все пустоты. Сеем семена прямо на землю, потом прижимаем их рукой и дальше сухую разрыхленную землю рассыпаем сверху, не превышая 1,5 сантиметра. Далее нужно полить, желательно из пулевизатора».

Следующим этапом Елена берет обыкновенный продуктовый пакет с ручками и надевает его на контейнер. Его нужно потом ежедневно снимать на пару часов, чтобы проветрить почву. Как только появятся первые всходы, пакет нужно убрать и поставить емкость на солнечный подоконник.

Если зимой в вашем регионе очень мало солнца, достаточно купить фитолампу и не беспокоиться о том, что растениям не хватает солнечной энергии. Так какая же зелень подходит для выращивания на подоконнике?

Мини-огород на окнеМини-огород на окне
Мини-огород на окне. Фото: Изображение Midjourney

Базилик

Базилик легко вырастить, он не только полезен и придает особый аромат блюдам, но и имеет несколько видов, каждый из которых имеет свой вкус.

Регулярно поливайте базилик и следите за тем, чтобы почва была хорошо дренирована, а у растения не развивались грибковые заболевания. Собирайте урожай, отщипывая листья с верхушки растения.

Кинза

Кинза на подоконнике позволяет всегда иметь под рукой удобный запас свежей зелени круглый год. Посадите её из семян на подоконнике, выходящем на восток, где утром много света, и всего через 30 дней её листья будут готовы к сбору.

Вы можете срезать кинзу, просто подрезая её листья кухонными ножницами, чтобы они не помялись и не повредились. Подсаживайте ее каждые 2–3 недели, и у вас всегда будет новый урожай, который можно сохранить или использовать в любое время.

Мята

Чтобы получить хороший куст мяты в домашних условиях лучше всего не использовать семена, а взять куст из сада, чтобы продлить вегетационный период.

Поставьте горшок на кухонный подоконник, выходящий на южную сторону, чтобы растение получало от четырёх до шести часов яркого солнечного света в день. Как только растение вырастет хотя бы до 10 сантиметров, вы можете начать собирать листья.

Выращивание мяты на подоконникеВыращивание мяты на подоконнике
Выращивание мяты на подоконнике. Фото: Изображение Midjourney

Орегано

Чтобы вырастить душицу, ей нужно обеспечить много солнечного света на подоконнике, выходящем на юг или запад. Это растение можно взять на зимовку как из своего огорода, так и вырастить из саженца, купленного в питомнике. Главное, создать в горшке хорошо дренированную почву.

Орегано чувствительно к чрезмерному поливу, поэтому орошайте его только тогда, когда поверхность почвы сухая. Вы можете начать собирать урожай с растения, как только его стебли вырастут хотя бы до 10 сантиметров.

Петрушка

Вырастить петрушку в горшках на подоконнике несложно, если растение получает много яркого прямого света и регулярно поливается. Этой медленнорастущей траве требуется около 14 недель, чтобы созреть, поэтому, если вы хотите, чтобы ваши растения были готовы к сбору урожая зимой, сажать семена петрушки нужно уже в начале осени.

Регулярно обрывайте листья, чтобы стимулировать рост новых. Для получения обильного урожая лучше всего сажать петрушку в новый горшок каждый месяц или два.

Розмарин

Самый простой способ быстро завести огород — купить молодой сорт розмарина в горшке, например, компактный «Блю Бой», который идеально подходит для выращивания в помещении. Вы также можете перенести черенки розмарина из своего сада в помещении, срезав стебли осенью до наступления заморозков.

Выращивайте эту траву в горшках на кухонном подоконнике с южной стороны или под фитолампой. Чтобы собрать стебли розмарина и не навредить ему, обрезайте верхние 6-9 сантиметров новой гибкой поросли с веточек не менее 18 сантиметров.

Петрушка в горшке на окнеПетрушка в горшке на окне
Петрушка в горшке на окне. Фото: Изображение Midjourney

Тимьян

Вырастить ароматный тимьян можно, если поставить это растение на подоконник, выходящий на южную сторону, который освещается солнцем не менее шести-восьми часов в день. Как только тимьян укоренится, вам не придётся беспокоиться о том, чтобы поливать его, потому что это засухоустойчивое растение.

Чтобы собрать урожай, не уничтожая растение, никогда не срезайте больше половины высоты растения за один раз. Оставляйте на растении не менее 12 сантиметров стеблей.

Зеленый лук

Лучшая зелень для домашнего выращивания — тонкий лук-шалот. Самый быстрый способ вырастить его — использовать растения, выращенные в вашем огороде или купленные в питомнике.

Обязательно поставьте растение на подоконник, выходящий на южную сторону, где растение будет получать не менее 4-6 часов прямых солнечных лучей в день. Чтобы собрать несколько перьев для еды, используйте ножницы, обрезая листья по периметру. Делать это можно когда растение достигнет около 17-20 сантиметров в высоту.

Шалфей

Шалфей очень красивое растение с пушистыми, сероватыми листьями, которое можно выращивать как для красоты, так и для кухни. Для него важно найти подоконник, выходящий на южную или западную сторону, который получает не менее шести часов прямых солнечных лучей в день. При сборе урожая выбирайте молодые листья меньшего размера.

Лемонграсс

Чтобы было легче вырастить лемонграсс в помещении, купите в продуктовом магазине свежий стебель и замочите его в стакане воды, прежде чем высаживать в горшок. Потом поставьте лимонник в горшке на подоконник, на который ежедневно попадает не менее шести часов солнца. Когда придет время собирать урожай, у вас будет свежий запас этой травы, которая придаст чаю и другим блюдам цитрусовый аромат.

Источник: Better Homes & Gardens

Как сделать мини-огород на подоконникеКак сделать мини-огород на подоконнике
Как сделать мини-огород на подоконнике. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Растения#Сад и огород#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Комнатные растения
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