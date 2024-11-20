Андрей Травников обсудил развитие опорной дорожной сети Новосибирской области

Следует отметить, что делегация Новосибирской области продолжает работу на XVIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве. На мероприятии губернатор представил концепцию развития транспортно-логистической системы Новосибирской области. Там же обсудили опыт развития регионального транспортного центра — аэропорта Толмачево. Участники форума признали, что это самый успешный пример развития регионального транспортного центра в нашей стране за последние 15-20 лет.