Андрей Травников обсудил развитие опорной дорожной сети Новосибирской области

Posted 20 ноября, 04:38
Published 20 ноября, 04:38
Modified 20 ноября, 04:40
Updated 20 ноября, 04:40
Был поднят вопрос развития опорной дорожной сети Новосибирской области, а также о реализации важных для сибирского региона объектов, в частности, Восточного обхода, расширения «Чуйского тракта», западного въезда в город — Омского тракта, дороги Р254 и Южного транзита.
«Это все те проекты, которые необходимы для стратегического развития Новосибирска как крупнейшего транспортного узла за Уралом», — подчеркнул губернатор Андрей Травников.
Также был обсужден ход внедрения национального плана «Безопасные качественные дороги». Этот проект запущен в новом формате.
«Говорили о том, что необходимо дополнительное финансирование для того, чтобы ускорить приведение в нормативное состояние опорной — и не только опорной — сети дорог и улиц населённых пунктов нашей области. Думаю, что в ближайшее время мы сможем объявить о таких решениях, о том, что дополнительное финансирование в Новосибирскую область также поступит», — заявил после встречи глава региона.
Следует отметить, что делегация Новосибирской области продолжает работу на XVIII Международном форуме «Транспорт России» в Москве. На мероприятии губернатор представил концепцию развития транспортно-логистической системы Новосибирской области. Там же обсудили опыт развития регионального транспортного центра — аэропорта Толмачево. Участники форума признали, что это самый успешный пример развития регионального транспортного центра в нашей стране за последние 15-20 лет.