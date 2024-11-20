Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 — как она выглядит

Posted 20 ноября, 03:06
Published 20 ноября, 03:06
Modified 20 ноября, 03:08
Updated 20 ноября, 03:08
Герда празднует День рождения 20 ноября. Она родилась в 2007 году в Москве, а спустя год переехала в Новосибирск и стала самой настоящей любимицей публики.
Белая медведица является возлюбленной Кая. Они не содержатся вместе круглый год. Когда она выращивает потомство, то живет только с детьми. Иногда они встречаются с Каем и показывают свои теплые отношения.
Медведица воспитала шесть детей. Она стала хорошей матерью. Герда учила медвежат жизни, помогала адаптироваться, играла с ними, обучала плаванию и не только. Последние ее дети — Белка и Стрелка, теперь живут отдельно. Сейчас у вольера Герды и Кая собирается самое большое количество посетителей зоопарка.