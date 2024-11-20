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Posted 20 ноября, 03:06

Published 20 ноября, 03:06

Modified 20 ноября, 03:08

Updated 20 ноября, 03:08

Герда сейчас живет без детей

Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 — как она выглядит

20 ноября 2024, 03:06
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Герда сейчас живет без детей

Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17

Медведице Герде стукнуло 17 лет: Новосибирский зоопарк ее трогательно поздравил в соцсетях.

Герда празднует День рождения 20 ноября. Она родилась в 2007 году в Москве, а спустя год переехала в Новосибирск и стала самой настоящей любимицей публики.

Белая медведица является возлюбленной Кая. Они не содержатся вместе круглый год. Когда она выращивает потомство, то живет только с детьми. Иногда они встречаются с Каем и показывают свои теплые отношения.

Медведица воспитала шесть детей. Она стала хорошей матерью. Герда учила медвежат жизни, помогала адаптироваться, играла с ними, обучала плаванию и не только. Последние ее дети — Белка и Стрелка, теперь живут отдельно. Сейчас у вольера Герды и Кая собирается самое большое количество посетителей зоопарка.

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