Без туалета и мебели — за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Новосибирске

Ну, а если, скажем, у вас в семье ребенок и вы хотите бюджетное жилье с отдельной комнатой для него? И такое возможно. За 15 тысяч рублей в месяц (плюс коммунальные платежи около 4 тысяч) можно снять квартиру с изолированными комнатами в панельной хрущевке 1974 года постройки на улице Красный Факел, на окраине Первомайского района.