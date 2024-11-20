Без туалета и мебели — за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Новосибирске

Posted 20 ноября, 08:19
Published 20 ноября, 08:19
Modified 20 ноября, 08:21
Updated 20 ноября, 08:21
В условиях резкого роста стоимости ипотечных кредитов снимать квартиру стало дешевле, чем выплачивать ежемесячный взнос банку. Но возросший интерес арендаторов сказался на росте арендных ставок. В начале ноября, по данным аналитиков сервиса Дом.рф Новосибирск занял лидирующие позиции в Сибири по темпам роста стоимости долгосрочной арены. За месяц аппетит арендодателей увеличился на 18%, средняя стоимость аренды квартиры составила 41,8 тысяч рублей.
Но существуют варианты, где за месяц проживания можно отдавать значительно меньше. Однако, у каждого из них есть свои нюансы. Составлен том самых дешевых арендных квартир в Новосибирске.
Самый бюджетный способ — снять комнату в общежитии. На специализированных сайтах достаточно много подобных предложений со значительным разбросом по цене. Лидером в экономичном сегменте стала комната площадью 13 квадратных метров в общежитии коридорного типа. Жилье расположено на 4 этаже 5-этажного дома 1980 года постройки в одном из самых неблагополучных мест Первомайского района, по адресу Твардовского, 18.
В комнате с полом из расходящихся досок есть диван, холодильник, телевизор и немного мебели. Туалет и душ на этаже. Общее состояние коридора видно на фото. Лишний раз туда выходить не захочется.
Стоимость месячной аренды — 7,5 тысяч рублей. Однако еще 7,5 тысяч придется заплатить агентству недвижимости в качестве комиссии.
За 12,5 тысяч рублей можно снять комнату площадью 11 квадратных метров в общежитии коридорного типа на проспекте Дзержинского. недалеко от ДК им. Чкалова. Комиссии нет, но арендодатель просит залог 5 тысяч рублей, который возвращают при выезде.
Жилье укомплектовано диваном, столом, комодом, холодильником, микроволновкой и небольшим телевизором. Шкаф и стиральная машинка расположены на общей площади, их придется делить с другими постояльцами общежития. Туалет на этаже, а вот в душ придется ходить в подвал. Но общий коридор выглядит приятнее, чем в предыдущем варианте.
Между тем, за 12 тысяч рублей можно заселиться в однокомнатную квартиру-студию с простеньким ремонтом площадью 32 квадратных метра. Правда, в ней нет никакой мебели. Кроме того, в объявлении указано, что стоит заложить еще оплату коммунальных услуг в размере 2-3 тысячи в месяц.
4-этажный одноподъездный дом на окраине Кировского района по адресу Рубежная 2/1 построен относительно недавно. Подвох здесь в том, что десятки таких домов в этом районе, посреди частного сектора, были возведены под видом индивидуального жилья. Суды, чтобы узаконить строения постфактум, длились годами. Все коммуникации не рассчитаны на подобную нагрузку, поэтому потенциальным жильцам нужно быть готовым к периодическим проблемам в водоснабжением, канализацией и электричеством.
В этом же районе за 12 тысяч рублей предлагается в аренду экзотический вариант — 24-метровая студия на втором этаже коттеджа. Индивидуальный дом разделен на несколько таких помещений, которые предназначены для сдачи внаем.
В студии есть собственный совмещенный санузел с ванной и стиральной машинкой, на стене которого красуется надпись «Зая, я люблю тебя». Вообще, собственник не утруждал себя выполнением даже косметического ремонта: часть стены в жилой зоне даже не оштукатурена, другая стена и вовсе закрыта листом ДСП.
Студия площадью 19 квадратных метров в новом доме 2023 года постройки, в микрорайоне Закаменский, не очень далеко от центра города, за 10 тысяч рублей в месяц! Думали такого не бывает? Но это предложение абсолютно реально.
Проблема только в том, что жилье сдается асолютное пустое, без отделки, даже вода и канализация не смонтированы. «Со временем всё будет», — оптимистично сообщает владелец в своем объявлении.
Ну, а если, скажем, у вас в семье ребенок и вы хотите бюджетное жилье с отдельной комнатой для него? И такое возможно. За 15 тысяч рублей в месяц (плюс коммунальные платежи около 4 тысяч) можно снять квартиру с изолированными комнатами в панельной хрущевке 1974 года постройки на улице Красный Факел, на окраине Первомайского района.
Рассматривая фото этого жилища, возникает стойкое ощущение, что вся обстановка там не менялась с 80-х годов прошлого века, а может быть и раньше. Полированная коричневая стенка, ковры на стенах, советские обои. Из примет конца 90-х — потолочная ПВХ-плитка, использование которой тогда считалось особым шиком.
«За год динамика роста ежемесячного ипотечного платежа на 24,9% превысила рост арендных ставок в Новосибирске. Будем ждать роста арендных платежей и оживления вторичного рынка Новосибирска в ноябре–декабре этого года», — подводит итог независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.
На этом фоне падает стоимость кратковременной аренды жилья. В ноябре по сравнению с июлем снимать квартиру посуточно в Новосибирске стало дешевле на 17%.