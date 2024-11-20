Чем отмыть монтажную пену: вазелин, присыпка и еще 4 спасительных способа

Использование мыла и тёплой воды — самый первый и безопасный способ удалить монтажную пену с рук. Наполните пару резиновых перчаток смесью тёплой воды и средства для мытья посуды, наденьте их на руки и закрепите их на запястьях скотчем, оставив их так на пару часов, чтобы пена сошла с кожи. В конце тщательно вымойте руки в миске с тёплой водой, чтобы удалить остатки монтажной пены или клея.