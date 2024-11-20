Чем отмыть монтажную пену: вазелин, присыпка и еще 4 спасительных способа

Posted 20 ноября, 01:35
Published 20 ноября, 01:35
Modified 20 ноября, 01:37
Updated 20 ноября, 01:37
Отверждение — это процесс, при котором жидкая основа превращается в твёрдую полиуретановую пену. Поэтому важно смыть ее сразу, пока она не затвердеет. Но есть некоторые способы, которые помогут в самых запущенных случаях.
Использование мыла и тёплой воды — самый первый и безопасный способ удалить монтажную пену с рук. Наполните пару резиновых перчаток смесью тёплой воды и средства для мытья посуды, наденьте их на руки и закрепите их на запястьях скотчем, оставив их так на пару часов, чтобы пена сошла с кожи. В конце тщательно вымойте руки в миске с тёплой водой, чтобы удалить остатки монтажной пены или клея.
Если пена попала еще и на одежду, случайно задев рукава или штанины, лайфхакер Константин Нечетов nechetoff советует использовать димексид:
«Наносим его на ватный диск и начинаем тереть. Не забудьте надеть защитные перчатки. На ткани получилось жирное пятно, которое желательно оставить на 20 минут, а потом постирать в стиральной машинке обычным способом».
Использование пищевой соды и масла — ещё один способ: сначала нанесите любое растительное масло на руки, затем добавьте в ладонь горсть пищевой соды и разотрите смесь. Оставьте ее на несколько минут, а затем смойте тёплой водой с мылом.
Чтобы соскрести засохший клей-спрей, используйте пилочку для ногтей или наждачную бумагу. Счищайте аккуратно, чтобы не пораниться, затем смойте тёплой водой с мылом. Другой способ — аккуратно подставить руку или поражённый участок кожи под струю воды и аккуратно соскрести пену с помощью пемзы.
Вазелин помогает размягчить затвердевшую пену: нанесите его немного на руки и наденьте пару одноразовых перчаток. Оставьте руки в перчатках минимум на час, а затем смойте тёплой водой с мылом.
Опустить руки в миску с изопропиловым спиртом не менее чем на 10 минут, чтобы размягчить застывшую пену, затем вымойте руки мягкой тканью или теплой водой с мылом.
Без нанесения какого-либо продукта пена-спрей будет отслаиваться естественным путем. Это может произойти в течение одной недели, а регулярное мытье рук с мылом может ускорить процесс.
Смыть пену для бритья с кожи легче, когда она влажная. Для ее удаления можно использовать следующие методы:
Как только пена-спрей коснётся вашей кожи, автор канала «Мисс Чистота» советует:
«Немедленно чистой салфеткой или тряпочкой сотрите пену, сдвигая массу к центру пятна. Затем смойте её тёплой мыльной водой».
Не смывайте пену сразу, так как это может ускорить процесс затвердевания.
Ацетон или жидкость для снятия лака с ногтей используются для удаления липкости пены, когда она еще влажная. Нанесите ацетон на чистую ткань, а затем аккуратно потрите руку. Смойте ацетон теплой водой с мылом и нанесите увлажняющий крем. Еще одним способом поделился автор proverialka_ya:
«Берете 2 литра холодной воды, 50 мл спирта и столовую ложку соли. Погружаете руку и и через 5 минут пена начнет отклеиваться от руки».
Вы также можете удалить пену с рук или кожи с помощью Wd-40, бензина, goof-off и разбавителей для лака. Как и при использовании ацетона, нанесите чистой тканью и аккуратно потрите руки, чтобы удалить пену. Затем смойте теплой водой с мылом, чтобы избежать раздражения кожи.
Использование детской присыпки — ещё один простой способ удалить незастывшую монтажную пену. Сначала протрите руки чистой тканью, а затем нанесите горсть детской присыпки на обе стороны рук. Аккуратно втирайте в течение нескольких минут, пока монтажная пена не сойдёт. Повторяйте процедуру, пока не удалите всю пену, а затем промойте руки тёплой водой с мылом.