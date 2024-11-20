День бухгалтера: когда отмечается и что подарить коллегам

Posted 20 ноября, 03:07
Published 20 ноября, 03:07
Modified 20 ноября, 03:09
Updated 20 ноября, 03:09
В России в ноябре празднуется сразу три смежных праздника: Международный день бухгалтера, День российского бухгалтера и День московского бухгалтера, поэтому финансовые специалисты при желании могут отмечать свою профессиональную дату на протяжении всего месяца.
Чаще всего для празднования выбирают 21 ноября — в этот день в 1996 году Борис Ельцин подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете», который на данный момент утратил силу. Однако в некоторых коллективах принято поздравлять сотрудников 25 и 28 числа, так как именно в эти дни закон был опубликован, следовательно, вступил в силу, — утверждают правоведы.
Какую бы дату не выбрали в коллективе, в этот день по завершению рабочего времени сотрудники офиса чаще всего устраивают застолья, поздравляют коллег и обмениваются небольшими сувенирами. Руководство объявляет слова благодарности самым ответственным работникам, вручаются похвальные листы и денежные премии.
Несмотря на отсутствие официального закрепления, День бухгалтера в России входит в топ-10 самых популярных профессиональных праздников, по мнению пользователей «Одноклассников».
Статистически в России бухгалтеры чаще всего — женщины. Поэтому традиционными презентами в этот день являются цветы и конфеты. Но если вы хотите подарить более оригинальный подарок, обратите внимание на подборку Atas.info.
Канцелярия неизменно остается самым практичным подарком для любого офисного сотрудника. Можно подарить главбуху кожаный ежедневник, перо или роллер, коллеге — блокнот или ручку в металлическом корпусе с оригинальной или именной надписью. Не менее полезным подарком станет календарь на рабочий стол.
Если подарок предназначается мужчине, можно подарить визитницу, бумажник для водительских прав, зажигалку с гравировкой. Изящную папку или именной брелок можно подарить как мужчине, так и женщине.
При креативном подходе к выбору подарка, можно подарить термокружку, или обычную объемную для перерыва на чай. В придачу можно положить подставку.
Если вы достаточно хорошо знаете предпочтения коллеги, можно подарить сертификат в магазин косметики, канцелярии или в магазин товаров для хобби.