День бухгалтера: когда отмечается и что подарить коллегам

Чаще всего для празднования выбирают 21 ноября — в этот день в 1996 году Борис Ельцин подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете», который на данный момент утратил силу. Однако в некоторых коллективах принято поздравлять сотрудников 25 и 28 числа, так как именно в эти дни закон был опубликован, следовательно, вступил в силу, — утверждают правоведы.