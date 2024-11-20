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Posted 20 ноября, 03:07

Published 20 ноября, 03:07

Modified 20 ноября, 03:09

Updated 20 ноября, 03:09

Новосибирцам рассказали, что подарить коллегам на День бухгалтера

День бухгалтера: когда отмечается и что подарить коллегам

20 ноября 2024, 03:07
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирцам рассказали, что подарить коллегам на День бухгалтера

Новосибирцам рассказали, что подарить коллегам на День бухгалтера

Свой профессиональный праздник финансовые специалисты отмечают в ноябре. Подробнее о празднике и идеях подарка рассказываем в материале Atas.info.

Когда отмечается День бухгалтера

В России в ноябре празднуется сразу три смежных праздника: Международный день бухгалтера, День российского бухгалтера и День московского бухгалтера, поэтому финансовые специалисты при желании могут отмечать свою профессиональную дату на протяжении всего месяца.

Чаще всего для празднования выбирают 21 ноября — в этот день в 1996 году Борис Ельцин подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете», который на данный момент утратил силу. Однако в некоторых коллективах принято поздравлять сотрудников 25 и 28 числа, так как именно в эти дни закон был опубликован, следовательно, вступил в силу, — утверждают правоведы.

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Традиции праздника в России

Какую бы дату не выбрали в коллективе, в этот день по завершению рабочего времени сотрудники офиса чаще всего устраивают застолья, поздравляют коллег и обмениваются небольшими сувенирами. Руководство объявляет слова благодарности самым ответственным работникам, вручаются похвальные листы и денежные премии.

Несмотря на отсутствие официального закрепления, День бухгалтера в России входит в топ-10 самых популярных профессиональных праздников, по мнению пользователей «Одноклассников».
Фото: Изображение Midjourney

Что подарить коллегам на День бухгалтера

Статистически в России бухгалтеры чаще всего — женщины. Поэтому традиционными презентами в этот день являются цветы и конфеты. Но если вы хотите подарить более оригинальный подарок, обратите внимание на подборку Atas.info.

  • Дорогая канцелярия

Канцелярия неизменно остается самым практичным подарком для любого офисного сотрудника. Можно подарить главбуху кожаный ежедневник, перо или роллер, коллеге — блокнот или ручку в металлическом корпусе с оригинальной или именной надписью. Не менее полезным подарком станет календарь на рабочий стол.

  • Аксессуары

Если подарок предназначается мужчине, можно подарить визитницу, бумажник для водительских прав, зажигалку с гравировкой. Изящную папку или именной брелок можно подарить как мужчине, так и женщине.

  • Кружка

При креативном подходе к выбору подарка, можно подарить термокружку, или обычную объемную для перерыва на чай. В придачу можно положить подставку.

  • Подарочный сертификат

Если вы достаточно хорошо знаете предпочтения коллеги, можно подарить сертификат в магазин косметики, канцелярии или в магазин товаров для хобби.

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