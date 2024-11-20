«Дорога из денег»: 1,36 млрд потратят на ремонт трассы под Новосибирском

Posted 20 ноября, 07:04
Published 20 ноября, 07:04
Modified 20 ноября, 07:06
Updated 20 ноября, 07:06
По данным проекта, подрядчик расширит участок дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар с 15 по 19 километр до 4 полос. На участке также установят остановки общественного транспорта, тротуары, надземные переходы и освещение, а также семь примыканий к участку трассы.
Требуется отремонтировать участок протяженностью 3,2 километра. На это было выделено порядка 1,36 млрд рублей. Подрядной компанией стал «Новосибирскавтодор». Работы планируется завершить к октябрю 2028 года.
Напомним, ранее губернатор Андрей Травников поднял вопрос развития дорог в Новосибирской области.