«Дорога из денег»: 1,36 млрд потратят на ремонт трассы под Новосибирском

По данным проекта, подрядчик расширит участок дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар с 15 по 19 километр до 4 полос. На участке также установят остановки общественного транспорта, тротуары, надземные переходы и освещение, а также семь примыканий к участку трассы.