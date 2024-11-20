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Posted 20 ноября, 07:04

Published 20 ноября, 07:04

Modified 20 ноября, 07:06

Updated 20 ноября, 07:06

В Новосибирской области отремонтируют участок дороги Новосибирск-Павлодар

«Дорога из денег»: 1,36 млрд потратят на ремонт трассы под Новосибирском

20 ноября 2024, 07:04
Фото: 1MI. В Новосибирской области отремонтируют участок дороги Новосибирск-Павлодар

1,36 млрд потратят на ремонт трассы под Новосибирском

В Новосибирской области отремонтируют участок дороги Новосибирск-Павлодар: планируется расширить трассу, а также сделать ее более удобной для пассажиров общественного транспорта. По сообщению ТУАД Новосибирской области.

По данным проекта, подрядчик расширит участок дороги Новосибирск-Кочки-Павлодар с 15 по 19 километр до 4 полос. На участке также установят остановки общественного транспорта, тротуары, надземные переходы и освещение, а также семь примыканий к участку трассы.

Требуется отремонтировать участок протяженностью 3,2 километра. На это было выделено порядка 1,36 млрд рублей. Подрядной компанией стал «Новосибирскавтодор». Работы планируется завершить к октябрю 2028 года.

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