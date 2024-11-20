Кража в Новосибирске помогла раскрыть гибель ребенка 17 лет назад

Posted 20 ноября, 07:33
Published 20 ноября, 07:33
Modified 20 ноября, 07:35
Updated 20 ноября, 07:35
Трагедия произошла в 2007 году в Кемерово. Девочка вышла на прогулку, а после пропала. Ее тело нашли в домике на даче. Убийцу искали 17 лет.
Гражданина Казахстана обвинили в краже в Новосибирске, но подозрения с него все сняли, а вот в ДНК они нашли следы убийцы. Выяснилось, что девочку убил отец гражданина Казахстана. Это помогли вычислить современные технологии анализа биоматериала.
В те годы современной генетической базы еще не было. Следователи опросили свыше 600 человек, просматривали записи с камер, изучали звонки, проверяли автомобили, однако дело с мертвой точки так и не сдвигалось. Прогресс начался благодаря мелкой краже.
Свою вину мужчина признал. Выяснилось, что в то время он (отец оправданного в краже — прим. ред.) работал водителем маршрутки. Ребенок сидел на остановке, убийца заманил ее под предлогом показать щенка. На даче он совершил страшное преступление. За это преступление его отправили в тюрьму на 16 лет. Также преступника обязали выплачивать компенсацию в размере 2 млн рублей. Ранее невестка убила свою бывшую свекровь, а также напала на своего сына.