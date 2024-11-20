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Posted 20 ноября, 07:33

Published 20 ноября, 07:33

Modified 20 ноября, 07:35

Updated 20 ноября, 07:35

Девочку убили

Кража в Новосибирске помогла раскрыть гибель ребенка 17 лет назад

20 ноября 2024, 07:33
Фото: Изображение Midjourney. Девочку убили
Убийцу девочки вычислили благодаря мелкой краже в Новосибирске, подробности сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в 2007 году в Кемерово. Девочка вышла на прогулку, а после пропала. Ее тело нашли в домике на даче. Убийцу искали 17 лет.

Гражданина Казахстана обвинили в краже в Новосибирске, но подозрения с него все сняли, а вот в ДНК они нашли следы убийцы. Выяснилось, что девочку убил отец гражданина Казахстана. Это помогли вычислить современные технологии анализа биоматериала.

В те годы современной генетической базы еще не было. Следователи опросили свыше 600 человек, просматривали записи с камер, изучали звонки, проверяли автомобили, однако дело с мертвой точки так и не сдвигалось. Прогресс начался благодаря мелкой краже.

Свою вину мужчина признал. Выяснилось, что в то время он (отец оправданного в краже — прим. ред.) работал водителем маршрутки. Ребенок сидел на остановке, убийца заманил ее под предлогом показать щенка. На даче он совершил страшное преступление. За это преступление его отправили в тюрьму на 16 лет. Также преступника обязали выплачивать компенсацию в размере 2 млн рублей. Ранее невестка убила свою бывшую свекровь, а также напала на своего сына.

Фото: СК по Кемеровской области
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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Дети#18+
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