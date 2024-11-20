Кража в Новосибирске помогла раскрыть гибель ребенка 17 лет назад

Свою вину мужчина признал. Выяснилось, что в то время он (отец оправданного в краже — прим. ред.) работал водителем маршрутки. Ребенок сидел на остановке, убийца заманил ее под предлогом показать щенка. На даче он совершил страшное преступление. За это преступление его отправили в тюрьму на 16 лет. Также преступника обязали выплачивать компенсацию в размере 2 млн рублей. Ранее невестка убила свою бывшую свекровь, а также напала на своего сына.