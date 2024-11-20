Лося сбили насмерть в ДТП под Новосибирском — что известно

Posted 20 ноября, 03:02
Published 20 ноября, 03:02
Modified 20 ноября, 03:03
Updated 20 ноября, 03:03
Все произошло накануне. Автомобили ехали по трассе от Новосибирска до Кемерово. У поворота на село Новобибеево они столкнулись. Перед этим одно транспортное средство сбило лося.
Участниками аварии стали две легковых машины и один грузовик. Кто именно был виновником ДТП и при каких обстоятельствах погибло животное, неизвестно.
Зверь не выжил от полученных травм. Были ли пострадавшие среди людей, предварительно не сообщается. В ГАИ оперативно комментарий не предоставили. Это не единственное происшествие с лосями. Причем виновник скрылся с места ДТП.