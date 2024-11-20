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Posted 20 ноября, 03:02

Published 20 ноября, 03:02

Modified 20 ноября, 03:03

Updated 20 ноября, 03:03

Лося убили

Лося сбили насмерть в ДТП под Новосибирском — что известно

20 ноября 2024, 03:02
Фото: Изображение Midjourney. Лося убили

В Новосибирской области в ДТП погиб лось

В Новосибирской области лось погиб под колесами автомобиля, рассказали очевидцы в соцсетях.

Все произошло накануне. Автомобили ехали по трассе от Новосибирска до Кемерово. У поворота на село Новобибеево они столкнулись. Перед этим одно транспортное средство сбило лося.

Участниками аварии стали две легковых машины и один грузовик. Кто именно был виновником ДТП и при каких обстоятельствах погибло животное, неизвестно.

Зверь не выжил от полученных травм. Были ли пострадавшие среди людей, предварительно не сообщается. В ГАИ оперативно комментарий не предоставили. Это не единственное происшествие с лосями. Причем виновник скрылся с места ДТП.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Животные#Гибель#Лось#18+
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