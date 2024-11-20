Морозы и гололед ждут сибиряков — погода в ноябре

Posted 20 ноября, 01:34
Published 20 ноября, 01:34
Modified 20 ноября, 01:36
Updated 20 ноября, 01:36
На текущей неделе снова ожидается похолодание. К выходным придет мороз, а из-за резкого холода на дорогах образуется гололед. Максимально похолодает до -10. Об этом предупредил глава департамента по ЧС Сергей Куценко на совещании при мэре.
Сайт «Яндекс. Погода» обещает в ближайшие дни температуру до +2 днем. Холодать начнет ночью от -5…-8. Прохладнее станет следующая неделя.
Резкий мороз прогнозирует сайт gismeteo. Он будет ночью 27 ноября, когда воздух промерзнет до -14.
World-weather сообщает, что на выходных похолодает до -7 днем и -9…-6 ночью. Следующая неделя начнется с аналогичной температуры.