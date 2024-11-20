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Posted 20 ноября, 01:34

Published 20 ноября, 01:34

Modified 20 ноября, 01:36

Updated 20 ноября, 01:36

Снова холодно

Морозы и гололед ждут сибиряков — погода в ноябре

20 ноября 2024, 01:34
Фото: atas.info. Снова холодно

Морозы с гололедом придут в Новосибирск в конце недели

В Новосибирской области снова похолодает после потепления, о чем говорят синоптики.

На текущей неделе снова ожидается похолодание. К выходным придет мороз, а из-за резкого холода на дорогах образуется гололед. Максимально похолодает до -10. Об этом предупредил глава департамента по ЧС Сергей Куценко на совещании при мэре.

Сайт «Яндекс. Погода» обещает в ближайшие дни температуру до +2 днем. Холодать начнет ночью от -5…-8. Прохладнее станет следующая неделя.

Резкий мороз прогнозирует сайт gismeteo. Он будет ночью 27 ноября, когда воздух промерзнет до -14.

World-weather сообщает, что на выходных похолодает до -7 днем и -9…-6 ночью. Следующая неделя начнется с аналогичной температуры.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Мороз#Холод
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