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Posted 20 ноября, 04:55

Published 20 ноября, 04:55

Modified 20 ноября, 05:03

Updated 20 ноября, 05:03

Новосибирцы дали взятку

Новосибирцев отправили в СИЗО за взятку ради контрабанды партии мускуса кабарги

20 ноября 2024, 04:55
Фото: Управление Судебного департамента в НСО. Новосибирцы дали взятку
В Новосибирске арестовали мужчин за дачу взятки таможеннику, сообщает судебный департамент.

Владимир Михеев и Евгений Гмырин подозреваются в даче взятки должностному лицу. Предполагается, что они могли дать «вознаграждение» сотруднику таможни.

Сумма составляла 3 млн рублей. Это была их первая встреча, а общий размер взятки мог составить 7,8 млн рублей. Платить жители Новосибирска могли за возврат партии мускуса кабарги, которую у них изъяли. Ее общий вес — свыше 6 кг.

Сразу же после дачи взятки подозреваемых задержали. За данное преступлением им грозит от 8 до 15 лет колонии. Суд арестовал новосибирцев до 16 января 2025 года, пока идет следствие. За дачу взятки таможеннику уже задерживали других злоумышленников.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Арест#Взятка#Таможня
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