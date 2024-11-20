Новосибирцев отправили в СИЗО за взятку ради контрабанды партии мускуса кабарги

Posted 20 ноября, 04:55
Published 20 ноября, 04:55
Modified 20 ноября, 05:03
Updated 20 ноября, 05:03
Владимир Михеев и Евгений Гмырин подозреваются в даче взятки должностному лицу. Предполагается, что они могли дать «вознаграждение» сотруднику таможни.
Сумма составляла 3 млн рублей. Это была их первая встреча, а общий размер взятки мог составить 7,8 млн рублей. Платить жители Новосибирска могли за возврат партии мускуса кабарги, которую у них изъяли. Ее общий вес — свыше 6 кг.
Сразу же после дачи взятки подозреваемых задержали. За данное преступлением им грозит от 8 до 15 лет колонии. Суд арестовал новосибирцев до 16 января 2025 года, пока идет следствие. За дачу взятки таможеннику уже задерживали других злоумышленников.