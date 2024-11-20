Новосибирцев отправили в СИЗО за взятку ради контрабанды партии мускуса кабарги

Сразу же после дачи взятки подозреваемых задержали. За данное преступлением им грозит от 8 до 15 лет колонии. Суд арестовал новосибирцев до 16 января 2025 года, пока идет следствие. За дачу взятки таможеннику уже задерживали других злоумышленников.