Отопление отключили в 200 домах Новосибирска — в чем причина

Еще одно отключение на левом берегу произошло на улице Пермитина из-за ремонтных работ. Их закончат к 17 часам. В Октябрьском районе отопления нет в шести домах. Связано это с дефектом, который устранят к часу ночи. Ранее мэр Новосибирска потребовал полностью избавиться от ям на дорогах.