Отопление отключили в 200 домах Новосибирска — в чем причина

Posted 20 ноября, 02:41
Published 20 ноября, 02:41
Modified 20 ноября, 02:43
Updated 20 ноября, 02:43
Тепла нет в домах Заельцовского района. Его отключили в 6 утра 20 ноября. Всего трубы остывают в 127 объектах. Сейчас там проводят ремонт дефекта. Отключение не аварийное, а плановое. Тепло обещают вернуть к 22 часам сегодняшнего дня.
Также большое отключение произошло в Кировском районе. Без тепла сидят жители 59 домов. Там ремонтируют теплотрассу, также по плану. Отопление отключили в 9 утра 20 ноября и обещают вернуть в 8 утра 21 ноября.
Еще одно отключение на левом берегу произошло на улице Пермитина из-за ремонтных работ. Их закончат к 17 часам. В Октябрьском районе отопления нет в шести домах. Связано это с дефектом, который устранят к часу ночи. Ранее мэр Новосибирска потребовал полностью избавиться от ям на дорогах.