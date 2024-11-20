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Posted 20 ноября, 02:41

Published 20 ноября, 02:41

Modified 20 ноября, 02:43

Updated 20 ноября, 02:43

Отопление отключают в холода

Отопление отключили в 200 домах Новосибирска — в чем причина

20 ноября 2024, 02:41
Фото: atas.info. Отопление отключают в холода

Отопление отключили в болеем чем 200 домах в Новосибирске

В Новосибирске без тепла остались жители 200 домов, о чем свидетельствует карта отключений.

Тепла нет в домах Заельцовского района. Его отключили в 6 утра 20 ноября. Всего трубы остывают в 127 объектах. Сейчас там проводят ремонт дефекта. Отключение не аварийное, а плановое. Тепло обещают вернуть к 22 часам сегодняшнего дня.

Также большое отключение произошло в Кировском районе. Без тепла сидят жители 59 домов. Там ремонтируют теплотрассу, также по плану. Отопление отключили в 9 утра 20 ноября и обещают вернуть в 8 утра 21 ноября.

Еще одно отключение на левом берегу произошло на улице Пермитина из-за ремонтных работ. Их закончат к 17 часам. В Октябрьском районе отопления нет в шести домах. Связано это с дефектом, который устранят к часу ночи. Ранее мэр Новосибирска потребовал полностью избавиться от ям на дорогах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Отопление#Отключение#Аварии
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