Профильный комитет новосибирского Заксобрания одобрил проект бюджета на 2025

Posted 20 ноября, 02:19
Published 20 ноября, 02:19
Modified 20 ноября, 02:21
Updated 20 ноября, 02:21
Основные параметра бюджета следящего года депутатам представил глава областного Минфина Виталий Голубенко.
Доходы региональной казны запланированы на уровне более 301,3 млрд руб., расходы — 334,4 млрд руб., дефицит составит 33 млрд руб.
Голубенко заявил, что так называемый «бюджет развития», то есть деньги, которые планируется потратить на инвестиции и развитие экономики в следующем году будет меньше, чем в 2024. В качестве одной из причин ухудшения финансового состояния министр назвал дефицит рабочих рук.
Траты на различные меры соцподдержки, напротив, вырастут с нынешних 40 до 52 миллиардов рублей. Из них 8 млрд будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям.
Предварительно, размер федеральных субсидий региону из федерального бюджета составит 24,5 млрд рублей. Однако эта сумма не окончательная и может быть скорректирована.
Ранее мы рассказывали о том, что Новосибирск получит 350 млн рублей на продление метро.