Профильный комитет новосибирского Заксобрания одобрил проект бюджета на 2025

Голубенко заявил, что так называемый «бюджет развития», то есть деньги, которые планируется потратить на инвестиции и развитие экономики в следующем году будет меньше, чем в 2024. В качестве одной из причин ухудшения финансового состояния министр назвал дефицит рабочих рук.