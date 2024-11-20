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Posted 20 ноября, 02:19

Published 20 ноября, 02:19

Modified 20 ноября, 02:21

Updated 20 ноября, 02:21

Бюджет развития будет сокращен

Профильный комитет новосибирского Заксобрания одобрил проект бюджета на 2025

20 ноября 2024, 02:19
Фото: atas.info. Бюджет развития будет сокращен
Теперь главный финансовый документ Новосибирской области будет вынесен на обсуждение сессии регионального парламента.

Основные параметра бюджета следящего года депутатам представил глава областного Минфина Виталий Голубенко.

Доходы региональной казны запланированы на уровне более 301,3 млрд руб., расходы — 334,4 млрд руб., дефицит составит 33 млрд руб.

Голубенко заявил, что так называемый «бюджет развития», то есть деньги, которые планируется потратить на инвестиции и развитие экономики в следующем году будет меньше, чем в 2024. В качестве одной из причин ухудшения финансового состояния министр назвал дефицит рабочих рук.

Траты на различные меры соцподдержки, напротив, вырастут с нынешних 40 до 52 миллиардов рублей. Из них 8 млрд будут направлены на помощь участникам СВО и их семьям.

Предварительно, размер федеральных субсидий региону из федерального бюджета составит 24,5 млрд рублей. Однако эта сумма не окончательная и может быть скорректирована.

Ранее мы рассказывали о том, что Новосибирск получит 350 млн рублей на продление метро.

Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 млрд рублей
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