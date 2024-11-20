atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 06:35

Published 20 ноября, 06:35

Modified 20 ноября, 06:37

Updated 20 ноября, 06:37

Обвиняемые в СИЗО

Прописанный в Новосибирске террорист из «Крокуса» оставлен за решеткой

20 ноября 2024, 06:35
Фото: 1MI. Обвиняемые в СИЗО
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Террористу из «Крокуса» продлили арест за решеткой, о чем сообщили в судах общей юрисдикции столицы России.

Арестованный Далерджон Мирзоев* пробудет за решеткой до конца февраля 2025 года. Так распорядился Басманный суд. Пока идут разбирательства, он просидит в СИЗО «Лефортово».

Известно, что Мирзоев был прописан в Новосибирске, но всего несколько месяцев. Также арест продлили и другим членам преступной группировки.

Мирзоев обвиняется в совершении теракта. Весной текущего года в здание московского «Крокуса» ворвались террористы и начали стрелять по людям. От пуль и в результате пожара в концертном зале погибло 145 человек. Пострадали полтысячи людей.

*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

ФСИН опровергла стычку в СИЗО с террористом из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд вновь избрал меру пресечения для террориста Мирзоева* из НовосибирскаЭкстремистами признали обвиняемых в теракте в «Крокусе» — РосфинмониторингНовосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый террористУ одного из обвиняемых террористов была регистрация в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Арест#Теракт#Терроризм#Теракт в «Крокус Сити Холле»
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика