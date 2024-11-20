Прописанный в Новосибирске террорист из «Крокуса» оставлен за решеткой

Posted 20 ноября, 06:35
Published 20 ноября, 06:35
Modified 20 ноября, 06:37
Updated 20 ноября, 06:37
Арестованный Далерджон Мирзоев* пробудет за решеткой до конца февраля 2025 года. Так распорядился Басманный суд. Пока идут разбирательства, он просидит в СИЗО «Лефортово».
Известно, что Мирзоев был прописан в Новосибирске, но всего несколько месяцев. Также арест продлили и другим членам преступной группировки.
Мирзоев обвиняется в совершении теракта. Весной текущего года в здание московского «Крокуса» ворвались террористы и начали стрелять по людям. От пуль и в результате пожара в концертном зале погибло 145 человек. Пострадали полтысячи людей.
*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.