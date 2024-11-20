ПЦБК и «Химпром» организовали сессию, на которой обсудили рынок химии для ЦБП в РФ

Posted 20 ноября, 10:16
Published 20 ноября, 10:16
Modified 20 ноября, 10:16
Updated 20 ноября, 10:16
На сессию были приглашены специалисты из сфер целлюлозно-бумажного и химического производства, а также представители научного сообщества. Об этом сообщает properm.
В качестве главной темы сессии была выбрана проблема сотрудничества между химической и целлюлозно-бумажной отраслями в ситуации перемен на рынке России. Бойкот со стороны западных поставщиков в 2022 году привел к тому, что перед российскими компаниями была поставлена задача по поиску методов импортозамещения и развитию локальных технологий.
По информации генерального директора ПЦБК Юрия Маркова, совместная с химической отраслью деятельность даст предприятиям возможность создавать новые технологии и выпускать специализированную продукцию.
С позиции заказчика ПЦБК ориентирована на эксперименты и проведение опытных выработок. Это является особенно актуальным для сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым компания не нашла альтернативных поставщиков, подчеркнул генеральный директор ПЦБК.
В ходе сессии участники затронули тему потребностей ЦБК и возможностей химических компаний. Представители компании «Химпром», недавно начавшей деятельность на рынке химии для ЦБП, рассказали о своих разработках. Также много внимания уделили вопросам очистки сточных вод и проблемам, связанным со смолой. Участниками мероприятия стали представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».
В рамках выставки ПЦБК экспонировала свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также представила инновационные методы в области автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали, как на предприятии работают с искусственным интеллектом, внедряя его во все процессы — от подбора резюме и организации рабочих операций до анализа простоев оборудования.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала территорией для расширения контактов между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что кажется особенно насущным на фоне новых экономических реалий.