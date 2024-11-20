ПЦБК и «Химпром» организовали сессию, на которой обсудили рынок химии для ЦБП в РФ

В рамках выставки ПЦБК экспонировала свою продукцию, включая макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также представила инновационные методы в области автоматизации. Кроме того, спикеры компании рассказали, как на предприятии работают с искусственным интеллектом, внедряя его во все процессы — от подбора резюме и организации рабочих операций до анализа простоев оборудования.