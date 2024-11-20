РЖД и «Бамовское содружество» реализуют нацпроект «Эффективная транспортная система»

Кроме того, ветераны БАМа будут содействовать привлечению молодежи, проживающей в регионах Байкало-Амурской магистрали, и потомственных строителей-железнодорожников для работы в OAO «РЖД» и его структурных подразделениях, принимать участие в профориентационных мероприятиях со школьниками и юными железнодорожниками.