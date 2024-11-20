Самую большую щуку в своей жизни выловила жительница Новосибирска

Posted 20 ноября, 05:25
Published 20 ноября, 05:25
Modified 20 ноября, 05:27
Updated 20 ноября, 05:27
Известная в Новосибирске любительница рыбалки поймала щуку, которая весила 7 кг. Ловила она ее в реке Обь.
Рыба была очень гигантской по объему. Надежда Бронникова закрыла сезон 7 ноября. В этот день она выловила щуку весом 6 кг, вероятно, самую большую в своей жизни.
Другому рыбаку удалось выловить рыбу весом 8 кг. Такого гиганта пришлось вытаскивать с напарником.
Сейчас в Новосибирской области рыбаки игнорируют требования МЧС и выходят на тонкий лед в поисках рыбы. Этими действиями они подвергают свою жизнь опасности, ведь лед может в любой момент рухнуть, а человек упасть в воду.