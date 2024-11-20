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Posted 20 ноября, 05:25

Published 20 ноября, 05:25

Modified 20 ноября, 05:27

Updated 20 ноября, 05:27

Рыба была большой

Самую большую щуку в своей жизни выловила жительница Новосибирска

20 ноября 2024, 05:25
Фото: 1MI. Рыба была большой

Любительница рыбалки из Новосибирска поймала огромную щуку весом 7 кг

Жительница Новосибирска поймала большую щуку: своим удачным клевом она поделилась в соцсетях.

Известная в Новосибирске любительница рыбалки поймала щуку, которая весила 7 кг. Ловила она ее в реке Обь.

Рыба была очень гигантской по объему. Надежда Бронникова закрыла сезон 7 ноября. В этот день она выловила щуку весом 6 кг, вероятно, самую большую в своей жизни.

Фото: Надежда Бронникова. https://vk.com/id33091059

Другому рыбаку удалось выловить рыбу весом 8 кг. Такого гиганта пришлось вытаскивать с напарником.

Сейчас в Новосибирской области рыбаки игнорируют требования МЧС и выходят на тонкий лед в поисках рыбы. Этими действиями они подвергают свою жизнь опасности, ведь лед может в любой момент рухнуть, а человек упасть в воду.

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