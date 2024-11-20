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Posted 20 ноября, 11:15

Published 20 ноября, 11:15

Modified 20 ноября, 11:17

Updated 20 ноября, 11:17

Школьникам Новосибирска могут отменить ОГЭ

Спикер Госдумы предложил обсудить отмену ОГЭ

20 ноября 2024, 11:15

Школьникам Новосибирска могут отменить ОГЭ

Глава нижней палаты российского парламента считает, что у школьников слишком высокая нагрузка.

Организовать обсуждение целесообразности итоговой аттестации по завершении 9 классов общешкольного образования поручил организовать Вячеслав Володин. По мнению спикера Госдумы, сейчас нагрузка на школьников и без подготовки к экзаменам очень высока.

Кроме того, по словам Володина, он не видит смысла в сдаче основного государственного экзамена, если после окончания 9 классов подросток идет продолжать образование в училище или колледж.

Предполагается, что к обсуждению привлекут педагогов, экспертов и родителей школьников.

Ранее мы рассказывали о том, какие школы Новосибирска возглавляют народный антирейтинг по количеству жалоб школьников и их родителей.

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#Образование#Новосибирск#Школа#ОГЭ#Отмена
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