Спикер Госдумы предложил обсудить отмену ОГЭ

Posted 20 ноября, 11:15
Published 20 ноября, 11:15
Modified 20 ноября, 11:17
Updated 20 ноября, 11:17
Организовать обсуждение целесообразности итоговой аттестации по завершении 9 классов общешкольного образования поручил организовать Вячеслав Володин. По мнению спикера Госдумы, сейчас нагрузка на школьников и без подготовки к экзаменам очень высока.
Кроме того, по словам Володина, он не видит смысла в сдаче основного государственного экзамена, если после окончания 9 классов подросток идет продолжать образование в училище или колледж.
Предполагается, что к обсуждению привлекут педагогов, экспертов и родителей школьников.
Ранее мы рассказывали о том, какие школы Новосибирска возглавляют народный антирейтинг по количеству жалоб школьников и их родителей.