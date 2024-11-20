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Posted 20 ноября, 04:20

Published 20 ноября, 04:20

Modified 20 ноября, 04:22

Updated 20 ноября, 04:22

Ледовый городок находится на Михайловской набережной

Стало известно, в каком стиле оформят Ледовый городок в Новосибирске в Новый год

20 ноября 2024, 04:20
Фото: atas.info. Ледовый городок находится на Михайловской набережной

В Новосибирске Ледовый городок тематически оформят по сказкам Александра Пушкина

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
В Новосибирске Ледовый городок этой зимой будет иметь тематику сказок Александра Пушкина, о чем стало известно на аппаратном совещании в мэрии.

В 2024 и 2025 году тематика Ледового городка будет посвящена Александру Пушкину. Со дня рождения поэта прошло 225 лет. В городке построят арт-объекты по произведениям писателя.

Для гостей готовят различные мероприятия. Особенное внимание будет детям участников СВО. Свою работу городок начнет в конце декабря. На скульптуры можно посмотреть до 10 марта следующего года.

Вход, по традиции, платный. Для взрослых от 15 лет стоимость составляет 600 рублей, а с 4 до 14 лет билет можно купить за 500 рублей. Есть отдельные льготы. Бесплатно разрешено пройти ребятишкам до 3-х лет, детям бойцов СВО и инвалидам.

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#Эмилия Губарева#Культура#Новосибирск#Новый год#Иллюминация#Ледовый городок#Мероприятия#Александр Пушкин#Новый год в Новосибирске 2025
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