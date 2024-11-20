Стало известно, в каком стиле оформят Ледовый городок в Новосибирске в Новый год

Вход, по традиции, платный. Для взрослых от 15 лет стоимость составляет 600 рублей, а с 4 до 14 лет билет можно купить за 500 рублей. Есть отдельные льготы. Бесплатно разрешено пройти ребятишкам до 3-х лет, детям бойцов СВО и инвалидам.