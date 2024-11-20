Стало известно, в каком стиле оформят Ледовый городок в Новосибирске в Новый год

Posted 20 ноября, 04:20
Published 20 ноября, 04:20
Modified 20 ноября, 04:22
Updated 20 ноября, 04:22
В 2024 и 2025 году тематика Ледового городка будет посвящена Александру Пушкину. Со дня рождения поэта прошло 225 лет. В городке построят арт-объекты по произведениям писателя.
Для гостей готовят различные мероприятия. Особенное внимание будет детям участников СВО. Свою работу городок начнет в конце декабря. На скульптуры можно посмотреть до 10 марта следующего года.
Вход, по традиции, платный. Для взрослых от 15 лет стоимость составляет 600 рублей, а с 4 до 14 лет билет можно купить за 500 рублей. Есть отдельные льготы. Бесплатно разрешено пройти ребятишкам до 3-х лет, детям бойцов СВО и инвалидам.