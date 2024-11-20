Столовая ложка облепихи в день и даже витаминов не надо: польза и вред для организма

В этих оранжевых ягодах содержится истинное здоровье и иммунитет. При этом полезны не только плоды, но и даже листья, о которых часто забывают. Эксперты рассказали, в чем же ее секрет и почему облепиха полезна не только женщинам, но и мужчинам, людям пожилого возраста и детям.

В облепихе содержится целый кладезь витаминов и более 20 элементов, среди которых A, B1, B2, C, D, E, флавоноиды и аминокислоты. Ценность несут как сами плоды, так и семена, листья, используемые в медицине и косметологии, рассказывает экспертному изданию Роскачество врач-эндокринолог Елена Сюракшина. Польза заваренного облепихового чая Для сердца Оранжевые ягоды содержат в себе клетчатку, которая помогает снизить вредный холестерин, оказывающий большое влияние на сердечно-сосудистую систему. Витамин С улучшает микроциркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов, делая их эластичными. Помимо этого полинасыщенные кислоты в составе облепихи помогают здоровой работе сердца. Для нервной системы Благодаря тому, что облепиха содержит в себе большую группу витаминов В (B1, B2, B6), регулярное употребление чая способствует хорошему настроению, снижает тревожность и улучшает сон. Большую роль также играет магний в составе ягод, который улучшает нервную проходимость импульсов всего тела, а так же помогает выработке серотонина и дофамина, регулирующих настроение и эмоции. Нельзя забывать и о заслуги рибофлавина и тиамина, которые активно влияют на память и концентрацию. Польза облепихи для организма человека . Фото: Изображение Midjourney Из листьев или ягод — какой чай полезнее? Облепиховый чай можно готовить из разных частей кустарника, все зависит от того, какой эффект вы хотите получить. Например, напиток из ягод помогает защитить клетки от свободных радикалов, делает иммунитет более устойчивым к различным заболеваниям и несомненно полезен при простуде и ОРВИ. Листья облепихи придают чаю те же свойства, но в дополнении обладают противовоспалительным эффектом, улучшают обмен веществ в организме, а также работу печени и почек. Если вы хотите получить от облепихи максимум пользы, эксперты рекомендуют чередовать чаи, заваривая по отдельности листья или ягоды. Важно! Не стоит заваривать облепиху крутым кипятком выше 60 градусов, так как ягоды теряют витамин С, который разрушается при воздействии высоких температур. Вредные свойства облепихи . Фото: Изображение Midjourney Вред облепихи Не смотря на бесспорное положительное влияние ягод на организм, она может вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Стоит внимательно отнестись к введению облепихи в своей ежедневный рацион тем, кто имеет проблемы: ЖКТ: людям с повышенной кислотностью желудочного сока или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) не рекомендуется употребление кислых чаев

людям с повышенной кислотностью желудочного сока или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) не рекомендуется употребление кислых чаев Аллергия: облепиха может оказаться в списке продуктов с индивидуальной непереносимостью

облепиха может оказаться в списке продуктов с индивидуальной непереносимостью Период лактации: не смотря на пользу облепихи для женского организма, стоит учитывать реакцию ребенка на компоненты этого продукта

не смотря на пользу облепихи для женского организма, стоит учитывать реакцию ребенка на компоненты этого продукта Сахарный диабет: так как ягоды содержат некоторое количество глюкозы, необходимо согласовать ее употребление с врачом

так как ягоды содержат некоторое количество глюкозы, необходимо согласовать ее употребление с врачом Прием лекарств: облепиха может вступить взаимодействие с антикоагулянтами, поэтому совмещение препаратов и чая из облепихи должны быть согласованы с врачом. Чай из облепихи и листочков . Фото: Изображение Midjourney Как готовить вкусный облепиховый чай Чай из ягод Для приготовления витаминного и согревающего чая вам понадобиться: 150 гр облепихи (можно использовать свежую, сушеную или замороженную)

кусочек корня имбиря

2 ломтика лимона

3 ложки меда

половину чайной ложки корицы Перед началом нужно промыть ягоды под проточной водой, а если они замороженные — залить кипятком на несколько минут. После того, как они стали мягкие разотрите их до состояния пюре толкушкой. В чайник френч-пресс поместите ягодное пюре и пару долек лимона. Возьмите корень имбиря и натрите его на крупной терке прямо с кожурой, в которой сосредоточено самое большое количество витаминов. Все указанные ингредиенты залейте 500 мл горячей воды не выше 60 градусов. Накройте посуду толстым полотенцем и дайте отвару настояться не менее 15 минут. После указанного времени добавьте мед, корицу и чай готов! Чай из листьев облепихи Для чая вам понадобиться: 1 столовая ложка свежих или высушенных листьев облепихи

1 столовая ложка меда

1 ломтик лимона (по желанию) Для этого напитка достаточно положить листья в кружку и залить вскипяченной водой не менее 80-90 градусов — это поможет устранить характерную горечь и сделать чай более приятным. Поставьте на кружку блюдце, дайте постоять около 10 минут, а потом процедите через ситечко. После добавьте мед и лимон по вкусу — полезный облепиховый чай готов! Ранее мы рассказывали, какой чай пьют те, кто не хочет ходить по врачам и почему китайцы едят это по 10 штук на завтрак. Что на чай? Идея для «не сладкого» после ужина Узнать подробнее Читайте также: Чем отмыть монтажную пену: вазелин, присыпка и еще 4 спасительных способа Каждый год сушу тыквенные семечки таким способом и ем вместо аптечных витаминов Лью это в тесто для пельменей, чтобы оно не разлипалось и не разваривалось