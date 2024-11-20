Столовая ложка облепихи в день и даже витаминов не надо: польза и вред для организма

Posted 20 ноября, 09:02
Published 20 ноября, 09:02
Modified 20 ноября, 09:04
Updated 20 ноября, 09:04
В облепихе содержится целый кладезь витаминов и более 20 элементов, среди которых A, B1, B2, C, D, E, флавоноиды и аминокислоты. Ценность несут как сами плоды, так и семена, листья, используемые в медицине и косметологии, рассказывает экспертному изданию Роскачество врач-эндокринолог Елена Сюракшина.
Оранжевые ягоды содержат в себе клетчатку, которая помогает снизить вредный холестерин, оказывающий большое влияние на сердечно-сосудистую систему. Витамин С улучшает микроциркуляцию крови и укрепляет стенки сосудов, делая их эластичными. Помимо этого полинасыщенные кислоты в составе облепихи помогают здоровой работе сердца.
Благодаря тому, что облепиха содержит в себе большую группу витаминов В (B1, B2, B6), регулярное употребление чая способствует хорошему настроению, снижает тревожность и улучшает сон. Большую роль также играет магний в составе ягод, который улучшает нервную проходимость импульсов всего тела, а так же помогает выработке серотонина и дофамина, регулирующих настроение и эмоции. Нельзя забывать и о заслуги рибофлавина и тиамина, которые активно влияют на память и концентрацию.
Облепиховый чай можно готовить из разных частей кустарника, все зависит от того, какой эффект вы хотите получить. Например, напиток из ягод помогает защитить клетки от свободных радикалов, делает иммунитет более устойчивым к различным заболеваниям и несомненно полезен при простуде и ОРВИ.
Листья облепихи придают чаю те же свойства, но в дополнении обладают противовоспалительным эффектом, улучшают обмен веществ в организме, а также работу печени и почек. Если вы хотите получить от облепихи максимум пользы, эксперты рекомендуют чередовать чаи, заваривая по отдельности листья или ягоды.
Важно!
Не стоит заваривать облепиху крутым кипятком выше 60 градусов, так как ягоды теряют витамин С, который разрушается при воздействии высоких температур.
Не смотря на бесспорное положительное влияние ягод на организм, она может вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Стоит внимательно отнестись к введению облепихи в своей ежедневный рацион тем, кто имеет проблемы:
Для приготовления витаминного и согревающего чая вам понадобиться:
Перед началом нужно промыть ягоды под проточной водой, а если они замороженные — залить кипятком на несколько минут. После того, как они стали мягкие разотрите их до состояния пюре толкушкой.
В чайник френч-пресс поместите ягодное пюре и пару долек лимона. Возьмите корень имбиря и натрите его на крупной терке прямо с кожурой, в которой сосредоточено самое большое количество витаминов.
Все указанные ингредиенты залейте 500 мл горячей воды не выше 60 градусов. Накройте посуду толстым полотенцем и дайте отвару настояться не менее 15 минут. После указанного времени добавьте мед, корицу и чай готов!
Для чая вам понадобиться:
Для этого напитка достаточно положить листья в кружку и залить вскипяченной водой не менее 80-90 градусов — это поможет устранить характерную горечь и сделать чай более приятным. Поставьте на кружку блюдце, дайте постоять около 10 минут, а потом процедите через ситечко. После добавьте мед и лимон по вкусу — полезный облепиховый чай готов!
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