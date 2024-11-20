Три человека отравились угарным газом в Новосибирской области

Posted 20 ноября, 02:41
Published 20 ноября, 02:41
Modified 20 ноября, 02:43
Updated 20 ноября, 02:43
Все случилось в Кочковском районе. В день трагедии, 17 ноября, жители села Черновка получили отравление угарным газом. Они находились в одном доме и не почувствовали что-то неладное.
Скончались 39-летний и 32-летний мужчины. Еще один 19-летний молодой человек в реанимационном отделении. Выяснилось, что отравились новосибирцы из-за закрытой заслонки печи.
Угарный газ нельзя почувствовать, особенно ночью. Хватает несколько вдохов, чтобы потерять сознание. Важно соблюдать меры безопасности при использовании печи. В селе Новоселье мать погибла в пожаре вместе с четырьмя детьми.