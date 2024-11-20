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Posted 20 ноября, 02:41

Published 20 ноября, 02:41

Modified 20 ноября, 02:43

Updated 20 ноября, 02:43

Мужчины погибли

Три человека отравились угарным газом в Новосибирской области

20 ноября 2024, 02:41
Фото: 1MI. Мужчины погибли
В Новосибирской области случилась очередная трагедия с отравившимися угарным газом людьми, сообщили в МЧС.

Все случилось в Кочковском районе. В день трагедии, 17 ноября, жители села Черновка получили отравление угарным газом. Они находились в одном доме и не почувствовали что-то неладное.

Скончались 39-летний и 32-летний мужчины. Еще один 19-летний молодой человек в реанимационном отделении. Выяснилось, что отравились новосибирцы из-за закрытой заслонки печи.

Угарный газ нельзя почувствовать, особенно ночью. Хватает несколько вдохов, чтобы потерять сознание. Важно соблюдать меры безопасности при использовании печи. В селе Новоселье мать погибла в пожаре вместе с четырьмя детьми.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Гибель#Угарный газ#18+
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