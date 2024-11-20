Улица в Ленинском района Новосибирска почти на полгода станет непроезжей

Posted 20 ноября, 01:58
Published 20 ноября, 01:58
Modified 20 ноября, 02:00
Updated 20 ноября, 02:00
Проезд ограничат по улице Троллейной в Ленинском районе. Полноценной для езды она перестанет быть с 13 декабря текущего года до конца мая 2025 года. Такое решение одобрил мэр Максим Кудрявцев.
Речь идет об участках Троллейной на перекрестках с улицами Плахотного и Степной. И это еще не все. Проезд ограничат на тех участках:
Связаны ограничения со строительством водовода. Работы проведет «Горводоканал». На месте установят временные дорожные знаки, поэтому водителям необходимо ориентироваться на них.
В городе появится еще одна дорога, только в Хилокском жилмассиве и на месте старых кафе.