atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 01:58

Published 20 ноября, 01:58

Modified 20 ноября, 02:00

Updated 20 ноября, 02:00

Дорогу закроют

Улица в Ленинском района Новосибирска почти на полгода станет непроезжей

20 ноября 2024, 01:58
Фото: atas.info. Дорогу закроют
В Новосибирске ограничат движение по улице на левом берегу, о чем информировала мэрия.

Проезд ограничат по улице Троллейной в Ленинском районе. Полноценной для езды она перестанет быть с 13 декабря текущего года до конца мая 2025 года. Такое решение одобрил мэр Максим Кудрявцев.

Речь идет об участках Троллейной на перекрестках с улицами Плахотного и Степной. И это еще не все. Проезд ограничат на тех участках:

Связаны ограничения со строительством водовода. Работы проведет «Горводоканал». На месте установят временные дорожные знаки, поэтому водителям необходимо ориентироваться на них.

В городе появится еще одна дорога, только в Хилокском жилмассиве и на месте старых кафе.

Октябрьский мост в Новосибирске полностью открыли для проезда
Узнать подробнее
Читайте также:
В новосибирском метро заработает биометрическая оплата проездаПроезд до Новосибирска намертво заблокировала авария четырех фур
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Движение#Проезд#Ограничение движения#Ленининский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика