Уникальная кошка-черепашка продается в Новосибирске за 150 тысяч — почему так дорого

Posted 20 ноября, 09:50
Published 20 ноября, 09:50
Modified 20 ноября, 09:52
Updated 20 ноября, 09:52
Британской кошке ищут новых хозяев. Животное имеет необычный оттенок шерсти. На ней минимум три цвета: белый и два оттенка коричневого (продавец назвал их калико-черепаховыми). Простыми словами его называют черепаховым окрасом.
Кошке всего год. У нее уже имеется звание чемпиона. Питомцы с такими расцветками весьма редки в мире. Они считаются символом удачи. За такого домашнего зверька просят 150 тысяч рублей.
Миллионы просили у новосибирцев за редкую кошку-обнимашку. Животное имеет необычную внешность и красивую шерсть. Также на продажу выставляли телочек.