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Posted 20 ноября, 09:50

Published 20 ноября, 09:50

Modified 20 ноября, 09:52

Updated 20 ноября, 09:52

Кошка стоит десятки тысяч

Уникальная кошка-черепашка продается в Новосибирске за 150 тысяч — почему так дорого

20 ноября 2024, 09:50
Фото: Авито. Кошка стоит десятки тысяч

Редкую кошку с черепаховым окрасом продают в Новосибирске за 150 тысяч

В Новосибирске выставили на продажу необычную кошку: объявление опубликовано на одном из сайтов.

Британской кошке ищут новых хозяев. Животное имеет необычный оттенок шерсти. На ней минимум три цвета: белый и два оттенка коричневого (продавец назвал их калико-черепаховыми). Простыми словами его называют черепаховым окрасом.

Кошке всего год. У нее уже имеется звание чемпиона. Питомцы с такими расцветками весьма редки в мире. Они считаются символом удачи. За такого домашнего зверька просят 150 тысяч рублей.

Миллионы просили у новосибирцев за редкую кошку-обнимашку. Животное имеет необычную внешность и красивую шерсть. Также на продажу выставляли телочек.

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