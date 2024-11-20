Уникальную смесь для укрепления дорог разработали в Новосибирске

Posted 20 ноября, 07:34
Published 20 ноября, 07:34
Modified 20 ноября, 07:36
Updated 20 ноября, 07:36
Морозостойкую и экологичную смесь, которая должна продлить срок службы автодорог, презентовали в новой лаборатории Передовой инженерной школы НГУ. Разработку применят для укрепления насыпей и откосов дорог.
В 2025 году новую технологию испытают в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы проверить ее устойчивость в условиях низких температур. Позже ее адаптируют для укрепления дорог в Сибири.
Церемонию открытия новой лаборатории «Технологии замкнутого цикла» ПИШ НГУ посетила замгубернатора Ирина Мануйлова. Она отметила, что новая лаборатория будет специализироваться на исследовании экологически чистых технологий, в чем молодым ученым будет активно содействовать Правительство региона.
За период 2024 года на субсидирование инновационных разработок по госпрограмме было выделено до 170 млн рублей, — отметил министр науки и инновационной политики НСО Вадим Васильев.