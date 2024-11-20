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Posted 20 ноября, 07:34

Published 20 ноября, 07:34

Modified 20 ноября, 07:36

Updated 20 ноября, 07:36

Инновационная разработка для российских дорог

Уникальную смесь для укрепления дорог разработали в Новосибирске

20 ноября 2024, 07:34
Фото: Министерство науки и инновационной политики НСО. Инновационная разработка для российских дорог
Новосибирские исследователи представили особый «ингредиент» для дорог, который поможет увеличить срок их службы в регионах с низкой температурой. Подробнее об уникальной разработке рассказали в пресс-службе министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Морозостойкую и экологичную смесь, которая должна продлить срок службы автодорог, презентовали в новой лаборатории Передовой инженерной школы НГУ. Разработку применят для укрепления насыпей и откосов дорог.

В 2025 году новую технологию испытают в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы проверить ее устойчивость в условиях низких температур. Позже ее адаптируют для укрепления дорог в Сибири.

Церемонию открытия новой лаборатории «Технологии замкнутого цикла» ПИШ НГУ посетила замгубернатора Ирина Мануйлова. Она отметила, что новая лаборатория будет специализироваться на исследовании экологически чистых технологий, в чем молодым ученым будет активно содействовать Правительство региона.

За период 2024 года на субсидирование инновационных разработок по госпрограмме было выделено до 170 млн рублей, — отметил министр науки и инновационной политики НСО Вадим Васильев.
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